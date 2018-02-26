（中央社記者張茗喧台北26日電）農曆春節過後，糖尿病低血糖發生率比平時高出1成，一名30歲男性有多年糖尿病史，春節和朋友徹夜狂歡因低血糖突然昏迷，緊急送醫才撿回一命。



林口長庚紀念醫院內分泌暨新陳代謝科醫師林嘉鴻今天表示，近5成糖尿病患平日就有低血糖問題，農曆春節過後，糖尿病低血糖發生率比平時高出1成，但糖尿病患者多著重在高血糖問題，卻輕忽低血糖的危害。



根據統計，高達半數的糖尿病患者每月至少會出現1次以上低血糖症狀，平均每2分鐘就有1名糖友因低血糖而感到不適。



林嘉鴻說，體內葡萄糖是腦部最重要的養分，若體內血糖值界於50至60mg/dl，身體就會產生心跳加速、顫抖、冒冷汗等自律神經症狀，一旦低於50mg/dl，腦部養分供給不足，便會導致嗜睡、言語不清、嚴重時會導致昏迷不醒，甚至造成腦部功能損傷。



他表示，第1型或第2型糖尿病患者只要作息改變，且用藥時間或劑量沒有調整，很容易引發低血糖，若低血糖發生在白天，患者多會吃糖果、餅乾緩解症狀，但若發生在夜間，導致意識不清、延誤就醫，恐引發致命的憾事。



林嘉鴻呼籲，糖尿病患者應時時警覺自己身體的狀況，不可忽略身體的警訊，保持規律的生活、配合醫囑才是控制糖尿病的不二法門。（編輯：施燕飛陳清芳）1070226