三星S9新旗艦系列手機規格曝光 3月初接受預購NOWnews今日新聞 (2018-02-26 16:19)
三星電子（ SAMSUNG ）今（ 26 ）日宣布推出 Galaxy S9 與 S9 +兩款智慧型手機，可體驗全新交流、自我表達與分享體驗的方式。 Samsung Galaxy S9 和 S9 +配備最新的雙光圈鏡頭，可帶來強大的低光源拍攝效能，並結合超慢動作錄影與個人化的 AR 虛擬人偶。
三星電子表示， Galaxy S9 和 S9 +搭載 1200 萬畫素、 F1.5 和 F2.4 雙光圈、 OIS 光學防手震、 Dual Pixel 快速自動對焦技術、專業影像處理能力與記憶體。另外，也支援 960fps 超慢動作錄影、低光源拍攝、虛擬人偶與 Bixby 等功能，希望讓用戶能夠不再僅僅將手機用於拍照，更是人們彼此串連與交流的工具。
▲F1.5大光圈低光源拍攝（圖／三星提供）
Galaxy S9+ 丁香紫。 （圖／三星提供）
除了高性能相機外， Galaxy S9 和 S9 +也配置了 AKG 專業調教的立體聲雙喇叭、 Super AMOLED 螢幕、 IP68 防水防塵、無線閃充等功能與硬體，兩款手機最大還可以擴充記憶體至 400GB 。
▲支援 960fps 超慢動作錄影。（圖／三星提供）
此外， Galaxy S9 和 S9 +以最新國防級安全平台 Knox 3.1 打造無懈可擊的防護機制。 Galaxy S9 和 S9 +支援三種不同的生物特徵身份識別法－虹膜、指紋和臉部識別，讓用戶自行選擇最佳的上鎖方式，以保護裝置和應用程式。
▲Galaxy S9 珊瑚藍。 （圖／三星提供）
Galaxy S9 和 S9 +將於 2018 年 3 月 16 日率先在特定國家上市，共推出午夜黑、鈦灰銀、珊瑚藍、以及最新的丁香紫等四款顏色。台灣將於 2018 年 3 月 5 號開始預購。
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