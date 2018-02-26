民眾搶購衛生紙 中市府主動協調穩定供貨NOWnews今日新聞 (2018-02-26 16:25)
國際紙漿價格持續上揚，國內衛生紙供應商預計3月將陸續漲價，售價將提高1至3成，消息一出即引發民眾預期心理，一上架往往立刻搶購一空。對此，台中市政府經發局先向各大通路業者求證，近期衛生紙促銷數量及價格均已依檔期排定，不會趁機漲價或囤貨，呼籲民眾無須為此預期心理搶購；若有業者試圖拉抬搶購心理，則可能涉及違反公平交易法，市府也將配合公平交易委員會查辦。
近日頻傳國內衛生紙供應商預計3月陸續漲價，衛生紙屬民生必需品，消息一出引發搶購潮，除各大賣場實體通路，網路平台也陸續出現急單爆量情況。
經發局表示，市府已主動向好市多、家樂福及全聯超市等通路業者求證，業者表示，近期衛生紙促銷的品牌、數量及價格均依檔期均排定，不會趁機漲價或囤積貨物，影響民生物價穩定，呼籲消費者無須恐慌。
經發局指出，公平交易委員會已主動立案調查並訪查蒐證，掌握業者是否趁機漲價、試圖拉抬民眾預期心理或聯合壟斷等行為，若有影響公平交易法的違法事證，經查證屬實，市府將配合公平交易委員會查辦。
後續經發局將持續追蹤衛生紙價格變動情形，並會同法制局協調各大賣場供貨無虞。此外，也呼籲虛擬通路業者應加強自主管理，預防零售價格不合理波動，同時並鼓勵業者提出促銷活動，以維持市場秩序。
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