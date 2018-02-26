立院新會期 國民黨推這五大優先法案NOWnews今日新聞 (2018-02-26 16:25)
立法院朝野協商後，決議於 27 日開議，國民黨今（26）日召開立法實務研討會，除了進行黨團書記長交接，同時規畫空汙法、食安法、集遊法、長照法以及財劃法等五大優先法案，也是較為接近民生的法案，推測是為了因應年底的地方選戰。
國民黨今日進行黨團書記長交接，卸任黨團書記長林為洲交棒給新任書記長李彥秀，而李彥秀則感謝國民黨對她的信賴。
由於立法院明日就開議，立法院的藍綠角力即將趨於白熱化，尤其年底地方選舉將近，藍營更是積極備戰，誓要綠地變藍天。
目前國民黨團規畫的五大優先法案，都是攸關民生的重大政策，如《空氣污染防制法》、《食品安全衛生管理法》、《長期照顧保險法》，是優先法案的前三案，即屬於衛生及環境委員會，可想見這次的會期，衛環委員會是藍綠的一級戰區。
國民黨隨後召開綜合會談，由黨主席吳敦義主持，但由於年底選戰在即，此次座談改為閉門會議。
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