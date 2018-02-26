衛生紙亂象！限購2串硬要多拿 大媽拗：我媳婦懷孕NOWnews今日新聞 (2018-02-26 16:25)
多家知名廠牌衛生紙傳下（ 3 ）月中調漲價格，漲幅最高達 30 ％，不少民眾趕在漲價前囤貨，全台賣場紛紛上演「搶衛生紙大戰」，甚至為了搶購衛生紙不擇手段。
▲衛生紙價格喊漲，不少民眾趕緊囤貨，全台賣場紛紛上演「搶衛生紙大戰」。（圖／翻攝自爆怨公社）
一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，有賣場限定一人最多購買 2 串衛生紙，結帳的時候卻遇到一組家庭一次拿了 8 串，結帳人員告知他們一共是 3 個人，所以只能購買 6 串，其中一位太太卻硬扯：「我媳婦懷孕，所以我們 4 個人」讓店員十分錯愕。
原 Po 最後也無奈的說：「昨天去了兩家生活用品店，一家超市，竟然衛生紙通通沒了，拜託給我一包啦，一包就好啦…」
▲衛生紙價格喊漲，不少民眾趕緊囤貨，全台賣場紛紛上演「搶衛生紙大戰」。（圖／NOWnews資料照）
文章一推出，立刻掀起一陣熱議，網友們紛紛回應「妳媳婦懷孕，我媳婦也懷孕了不起啊？」「哈哈哈哈哈忍不住大笑」、「這位太太，有必要這樣嗎？」「最後可能要效仿古人，用竹片」、「我昨天去超市也幾乎被搬光」。
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上一則：備考：初級會計師考哪幾門課程？
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