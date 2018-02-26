▲ 民進黨立委林淑芬因違反民進黨團決議，被迫退出衛環委員會，轉入內政委員會。（圖／NOWnews資料照）

立法院明開議，並將重新登記委員會。由於先前民進黨立委林淑芬、劉建國等人因表決法案時，未依黨團決議投票，反而投棄權票或是未投票，民進黨團黨團已決議依規程處理違紀成員，下會期劉建國、林淑芬等人必須離開衛環委員會。

民進黨團「組織規程」明訂，黨團成員未依強制動員辦法出席達兩次者，無法在次會期選擇委員會。由於黨團成員跑票、缺席狀況嚴重，黨團決議，未來將執行該項規定。

民進黨團總召柯建銘在清查上會期末以及臨時會的表決、出席狀況，發現林淑芬、劉建國、蔡培慧 3 人均達懲處標準，遂一一致電提醒，據柯建銘轉述，林淑芬一接電話就反問，「是不是要我不能再留衛環委員會？那我改去內政好了。」劉建國則在詢問還有哪些空缺後，決定轉往財政委員會。

柯建銘說，林淑芬在「勞基法部分條文修正案」、「醫療法第82條修正案」、「公投法修正案」以及院會變更議程表決，均未依黨團決議投票；劉建國在「勞基法部分條文修正案」與「藥事法部分條文修正案」、蔡培慧則在「醫療法第82條修正案」與「金融科技發展與創新實驗條例」，也未依黨團決議投票，因此喪失選擇委員會的權益。

他指出，衛環委員會原有13人登記，民進黨團最多只有9席；上午提醒他們，是讓他們有選擇第二志願的機會，也對其他遵守黨團決議的委員比較公平，不過大家氣氛都很融洽，並沒有外界形容的開鍘這麼肅殺。

此外，柯建銘解釋，還有部分立委有一次違規的情形，或是有立委甲級動員都配合黨團從凌晨就提早到場，表現可以與違規相抵，因此都不會影響選擇委員會的權利。