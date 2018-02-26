▲主辦單位宣布，4月15日將再度舉辦「登高府城‧為愛出發」公益登高賽。（圖／台南香格里拉提供，2018.02.26）

「登高府城‧為愛出發」公益登高賽，將於4月15日再度於台南第一高樓－香格里拉台南遠東國際大飯店登場，今（26）日舉辦記者會，台南市副市長張政源、觀光旅遊局長王時思、社會局長劉淑惠、成大醫院主任秘書趙庭興，在飯店總經理凱德曼的陪同下，共同宣佈報名所得扣除支出後將全數捐贈予台南家扶中心。

這場賽事分為「男子個人組」、「女子個人組」以及「團體組」，報名費個人參賽組每人新台幣600元，團體組每組十人新台幣6000元，今年特別增設「親子趣味三人組」報名費1000元。

遠東集團與香格里拉台南遠東國際大飯店表示，所有參賽者可獲得活動紀念獎牌、紀念背心、運動伸縮杯、紀念毛巾、面膜、點心與完賽證明外；各組前三名贏家更有榮譽獎盃及超值獎勵，最大獎可獲得香格里拉台北或台南遠東飯店住宿券、自助餐券、餐飲現金抵用券及健身俱樂部使用券等豐富獎項。

另外，更增設「最佳造型獎」，可獲得價值約一萬兩千元，由國泰航空贊助的香港來回機票大獎。 張政源表示，這是一場具有社會愛心的公益運動賽事，更是一個觀光活動，往年賽事吸引將近11個國家的人在台南，成功地結合城市與觀光，完美成就台南城市行銷。香格里拉台南遠東國際與在地連結。

4月15日活動當天，所有參賽者將在自地下二樓垂直攀升40層樓，高度共136公尺，歷屆最高紀錄由2015年捷克選手以3分52秒的成績所創下的紀錄。