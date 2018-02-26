大肚國小友善校園 宣誓反毒反黑反霸凌NOWnews今日新聞 (2018-02-26 16:34)
新竹縣大肚國小今（26）日辦理友善校園周活動，由射箭隊學生帶著縣長邱鏡淳、教育部國教署簡任視察李垣武、教育處長劉明超、警察局長張榮興、新竹縣校外會王文夏督導、縣議員張志弘等貴賓，屏氣凝神、心無旁鶩射破藏有「三反三要」宣誓的汽球，另外還用行動劇、舞獅等演出，展現反毒、反黑、反霸凌之決心與信心。
▲射箭隊學生帶領來賓射破藏有「三反三要」宣誓的汽球。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.02.26）
大肚國小自民國87年成立竹縣首支射箭隊、戲劇社表演贏得全國特優，各項表現亮眼的大肚國小，今天也別出心裁，以寫著「反黑、反暴力」字樣的兩顆大汽球由講台傳出，學生們努力跳拍傳遞，場面熱鬧滾滾，在寓教於樂中，宣誓大肚國小「吸毒No」、「霸凌Out」。
邱鏡淳表示，三反是反霸凌、反毒品、反暴力，而三要是要安全生活、要健康環境、要友善校園；其中防治毒品方面，針對許多惡徒改裝糖果、摻入飲料，特別提醒同學們務必拒絕來路不明的食、飲品，也不要涉入不良場所。
▲大肚國小友善校園週活動，用射箭、戲劇、舞獅來宣誓反毒、反黑、反霸凌。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.02.26）
每學期開學第一週，全國同步進行友善校園週教育宣導活動，置重點於「防制學生藥物濫用」、「防制校園霸凌」及「杜絕復仇式色情」等議題；邱鏡淳強調新竹縣校園反毒、維護校園安寧、打造友善校的決心，希望每一個孩子在新竹縣都能「健康幸福」環境中成長。
劉明超說明新竹縣在友善校園環境上有優異的成效如下：
一、學生中途輟學積極找回迷途孩子，達成最低尚輟率，106年全國第一名佳績。
二、在毒品防制方面，加重學校防毒責任，遏阻毒品氾濫歪風。
三、透過「發展校園輔導措施」、「建構專業諮詢關懷網絡」、「強化戒斷機制」、「落實春暉專案」及「培養輔導師資專業知能」等教育資源積極推動反毒工作。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
lenser 頭燈．紅光 頭燈．SPARK 頭燈．led 車頭燈．iphone5 頭燈．晶冠 頭燈．車頭燈．頭燈燈泡．自動 頭燈．CREE 頭燈．Q5 頭燈．雙頭燈．犀牛 頭燈．Bright 頭燈．HENGWEI 頭燈．3w led 頭燈．變焦 頭燈．頭燈 PETZL．12W LED 頭燈．充電 頭燈．KINYO 頭燈．特林 頭燈．1w 頭燈．CREE T6 頭燈．MAXTIM 頭燈．潛水頭燈．樂高 頭燈．series 頭燈．led 頭燈．SUPER 頭燈
- LOVME 都會女性魅力時尚腕錶-IP玫瑰金/31mm
- GOTO 躍色潮流時尚陶瓷腕錶-紫面黑x小/33mm
- 【Arnold Palmer雨傘牌】灰迷草醉月-60紗精梳純棉床罩雙人
- 【優眠迎春Happiness】立體三線竹炭乳膠釋壓艙獨立筒床墊(3
- 【時尚屋】賽德克正樟2.8尺下抽書櫃(839-2)
- Canody 浪漫感動全日曆陶瓷女錶-黑/銀色時標/32mm
- ides愛蒂思 2018新春超值開運福袋珍珠項鍊耳環組/圓滿福袋
- 【居家cheaper】鐵金剛重型61X122X90CM三層置物架(電鍍)
- 【Luna Vita】台灣製造 加大 精梳棉 活性環保印染 舖棉兩用
- 【時尚屋】興隆胡桃2尺開放書櫃(846-3)
「泰安櫻花季」24日開跑 警方加強周邊交通疏導管制【NOWnews今日新聞】
港女運上億古柯鹼被逮 法官認她「這說法」判無罪【NOWnews今日新聞】
大學學測放榜 明道中學大放異彩【大成報】
動物園餵猴子吃薯條 媽媽挨轟是「最壞身教」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》