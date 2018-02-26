▲大肚國小友善校園周活動，用射箭、戲劇、舞獅來宣誓反毒、反黑、反霸凌。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.02.26）

新竹縣大肚國小今（26）日辦理友善校園周活動，由射箭隊學生帶著縣長邱鏡淳、教育部國教署簡任視察李垣武、教育處長劉明超、警察局長張榮興、新竹縣校外會王文夏督導、縣議員張志弘等貴賓，屏氣凝神、心無旁鶩射破藏有「三反三要」宣誓的汽球，另外還用行動劇、舞獅等演出，展現反毒、反黑、反霸凌之決心與信心。

▲射箭隊學生帶領來賓射破藏有「三反三要」宣誓的汽球。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.02.26）

大肚國小自民國87年成立竹縣首支射箭隊、戲劇社表演贏得全國特優，各項表現亮眼的大肚國小，今天也別出心裁，以寫著「反黑、反暴力」字樣的兩顆大汽球由講台傳出，學生們努力跳拍傳遞，場面熱鬧滾滾，在寓教於樂中，宣誓大肚國小「吸毒No」、「霸凌Out」。

邱鏡淳表示，三反是反霸凌、反毒品、反暴力，而三要是要安全生活、要健康環境、要友善校園；其中防治毒品方面，針對許多惡徒改裝糖果、摻入飲料，特別提醒同學們務必拒絕來路不明的食、飲品，也不要涉入不良場所。

▲大肚國小友善校園週活動，用射箭、戲劇、舞獅來宣誓反毒、反黑、反霸凌。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.02.26）

每學期開學第一週，全國同步進行友善校園週教育宣導活動，置重點於「防制學生藥物濫用」、「防制校園霸凌」及「杜絕復仇式色情」等議題；邱鏡淳強調新竹縣校園反毒、維護校園安寧、打造友善校的決心，希望每一個孩子在新竹縣都能「健康幸福」環境中成長。

劉明超說明新竹縣在友善校園環境上有優異的成效如下：

一、學生中途輟學積極找回迷途孩子，達成最低尚輟率，106年全國第一名佳績。

二、在毒品防制方面，加重學校防毒責任，遏阻毒品氾濫歪風。

三、透過「發展校園輔導措施」、「建構專業諮詢關懷網絡」、「強化戒斷機制」、「落實春暉專案」及「培養輔導師資專業知能」等教育資源積極推動反毒工作。