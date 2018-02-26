【大成報記者于郁金/連凱斐/臺南報導】臺南市立安南醫院感染科主任蔡孟憲醫師指出，依疾病管制署統計資料顯示，至106年10月底止國人歷年愛滋感染人數共計35,581人；其中29,625人仍存活，約6~10%感染者未持續就醫，其疾病的控制不明，為防止疾病散佈上的漏洞。目前臺南市內愛滋病治療指定機構有成大醫院、奇美醫院、衛生福利部嘉南療養院等3家醫院，對於醫療臨床需求而言實屬不足；為維護保障愛滋感染者就醫權益並減少感染者舟車勞頓，因此自今(107)年起開始，「臺南市立安南醫院」也加入愛滋病治療指定醫院聯盟，提供感染者門診藥物、住院治療及諮詢服務。此外，蔡孟憲醫師也提及安南醫院健檢中心也提供公教人員之健康檢查方案附加愛滋篩檢選項，可供公教人員選擇，同時可進行篩檢前、後諮詢或篩檢後陽性個案轉介感染科後續的治療。蔡醫師強調，隨著愛滋藥物治療成效良好以及感染人口逐年增加，預期規則服藥的感染者會邁入老年，愛滋感染者的安養照護需求逐漸浮現；另外，安南醫院附設護理之家也提供適當且專業的長照服務，醫院與護理之家合作提供愛滋病人完善門診、住院、安養一系列無間斷之照顧服務。為保障愛滋感染者受到公平的對待，衛生福利部疾管署將持續辦理愛滋感染者照護相關教育訓練，加強照護人員的認知。蔡孟憲醫師舉病例說明，A先生是愛滋病患，但是並不規則服藥，在兩年前停止服用藥物，最近因為體重減輕食慾不振口腔內出現大量白色黏膜狀物而來本院就診，住院後給予抗黴菌藥物及愛滋病藥物後，症狀明顯好轉而快樂出院；現在門診服藥中，規則服藥後之前種種不適已經完全消失。蔡孟憲醫師並語重心長呼籲大家，愛滋病主要透過性行為、血液或母子垂直傳染，其實一般的接觸（如握手、擁抱)等，日常生活並不會傳染愛滋病毒給其他人之風險，希望大家建立正確面對愛滋態度與行動，用尊重、包容與關懷一起努力，達到對愛滋「零歧視」的目標。