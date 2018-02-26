日期:2月26日，貴州恆豐官方宣布杜威加盟，這也是他們今天內宣布的第三位新援，此前鄭凱木和朱征宇先後加盟。

以下為貴州恆豐公告：

經與河北華夏幸福足球俱樂部及球員本人友好協商后達成一致，球員杜威正式轉會加盟貴州恆豐足球俱樂部，合同為期一年，至2018年底，若2018賽季出場率達到50%，則自動續約至2019年底。

杜威1982年出生於河南，身高187cm，司職後衛。杜威曾擔任中國國奧隊隊長和中國國家隊隊長，並征戰了2002年世界杯。職業生涯曾效力過上海申花、杭州綠城、山東魯能、河北華夏幸福等球隊，期間曾租借加盟蘇超豪門凱爾特人隊；曾榮膺亞洲最佳青年球員；2017賽季中期租借加盟貴州恆豐，出戰12場，貢獻1粒進球。

希望杜威能夠繼續刻苦訓練，用出眾的足球水平和豐富的比賽經驗，為貴州恆豐隊和貴州足球作出更多的貢獻，為貴州球迷奉獻更多的歡樂！

歡迎你，親愛的杜威！

（一拳超人）