17/18賽季西甲第25輪：萊萬特 VS 皇家貝蒂斯

比賽時間： 日期:2月27日04：00

平均歐賠：2.41 3.40 2.86

萊萬特目前聯賽2勝11平10負積20分暫列第17，只領先降級區1分，保級壓力很大。球隊上輪聯賽客場0-3完敗皇家社會遭遇2連敗，近8場各項賽事2平6負未嘗一勝，狀態持續低迷。此外，球隊主場成績同樣很差，賽季12個主場僅有2勝，最近各項賽事已經累計11個主場未嘗一勝，而且其中10戰有失球，呈現較為疲弱的競技狀態。

皇家貝蒂斯聯賽10勝3平11負積33分暫列第11。球隊上輪主場面對實力強大的皇馬，結果打出一場對攻大戰，最終3-5敗下陣來。此前2連勝被終結，但近期整體狀態明顯提升，近4個客場取得3勝1負的戰績，且一共打入10球，客場火力很強。此外，還有一點值得注意的是，球隊近11輪聯賽5勝6負還沒有出過一場平局。

本場亞盤初盤給出平手盤主隊低水，萊萬特近期難求一勝，狀態非常低迷，且交鋒紀錄也是完敗對手，機構初盤給出主隊平手盤讓步，且主勝水位處於低水區間，對萊萬特還是有所看好，後市升盤至主讓平半盤，機構對主隊信心有增無減。萊萬特目前身處降級邊緣，要搶分保級，戰意毋庸置疑，而皇家貝蒂斯雖然近期客場表現不俗，但此役遭遇多名主力傷停，實力肯定大打折扣。綜上所述，本場看好萊萬特在主場贏球搶得3分。

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