日期:2月25日，2018年乒乓球世界杯團體賽在倫敦舉行，中日大戰中，男女國乒雙雙以兩個3-0的全勝成績給球迷們交出了一個完美的答卷衛冕，用自己的實力和行動證明了國乒是不可戰勝的。連續第二天作客《中國體育》直播（zhibo.tv）的劉國梁繼續為網友和球迷奉上了夢幻般的觀賽體驗。除了一如既往的頂級專業解說，劉國梁的幾次調侃讓網友們大呼過癮。劉國梁極致專業又有趣的解說為他贏得了「乒乓球第一解說」的美譽，兩天來，累計超過2000萬人次的球迷和網友進入劉國梁「688」直播間與「懟王」進行直播互動。

丁寧賽后第一時間發來微信讓劉指導暖心

當天的女團決賽，丁寧和劉詩雯出戰雙打，一開局日本隊打出了氣勢，但是實力強大的丁劉組合還是頂住了壓力，以11：5拿下了比賽，第二局相對來說順利了很多，輕鬆拿下，而第三局日本隊加強了進攻，以11：6拿下了一局，第四局丁寧、劉詩雯加強了進攻，以11：7拿下了比賽。隨後的單打比賽，朱雨玲以11-5/11-7/11-7迅速為中國隊拿下第二分。第三場，丁寧對陣伊藤美誠，毫無懸念，丁寧一局未失為中國隊鎖定冠軍。

細心的丁寧知道劉國梁正在通過《中國體育》直播在關注並解說今天的比賽，於是在賽后第一時間給劉國梁發來的微信。劉國梁也在直播間與粉絲們分享了這條微信的內容，「她第一時間給我發來了微信，說感謝劉指導看她的比賽。這就是默契，其實中國乒乓球隊有很多這樣的細節讓人非常感動和溫暖，除了賽場內外的東西，這些讓人感動的細節應該讓更多的人去了解和知道。」

劉國梁解說再爆金句 「馬龍把對手綁成了大閘蟹」

經過24日的半決賽解說后，劉國梁已經完全習慣並融入了網路解說的環境，「網感」爆棚的劉國梁也徹底釋放了「懟王」技能。比賽中，馬龍對比賽的掌控能力以及應變能力得到了劉國梁的高度評價。

在馬龍與丹羽孝希的比賽過程中，劉國梁說丹羽是一個非常有靈氣的球員，不過再有靈氣，碰到馬龍這樣全面的球員也很難贏得比賽，馬龍要做的就是不失誤，等對手靈光一現的時刻過去，就能重新掌控比賽。比賽的過程也完全如劉國梁的預測，馬龍的嚴謹和細膩讓靈氣的丹羽毫無辦法，劉國梁調侃道：「馬龍打球把對手綁成了大閘蟹。」

喊話許昕催「快生寶寶」 調侃小胖陪張本12年

比賽結束后已是深夜，不過劉國梁在賽后與前方記者的連線讓直播間的網友瞬間睡意全無。在直播連線中，劉國梁借委託記者問馬龍、徐昕、樊振東問題的機會又把幾人調侃了一遍。尤其是給許昕的問題，顯然就是在「催」許昕快些當爸爸——「你問許昕，說馬龍人家有寶寶，金牌可以送給寶寶，你金牌有了，可你的寶寶呢？」對於這個「刁鑽」的問題，許昕的回答讓人滿意，「我的金牌送給未來的寶寶。」

其實提出許昕的問題還只是「懟王」劉國梁的熱身，真正體現「懟王」本質的問題在給「小胖」的隔空喊話說，劉國梁說：「跟小胖說，他們有寶寶沒事兒，你有張本智和陪你12年。」劉國梁此話一出，直播間紛紛發出「張本哭暈在廁所」、「張本聽了想退役」的彈幕。劉國梁隨後又補充道，「小胖還小嘛，陪他12年。」

雖然在賽后的調侃中說「小胖還小」，但在解說比賽的時候，劉國梁可是對「小胖」喊出了「要快點長大」的話。這場中日對抗實力懸殊，不過，有一場比賽還是吸引了很多球迷的目光，那就是「小胖」樊振東與14歲小將張本智和之間的對抗。劉國梁在賽前曾經表示，張本智和是一股正在崛起的勢力，不容小視。今天的比賽，張本智和雖然輸掉了比賽，但能與樊振東打到這個程度也實屬不易。劉國梁說，樊振東最大的優勢並不是他有多麼的強大、多麼的完美，而在於他有太大的提升空間，「他得快點長大，不能老覺得我還小。」

期待小將快快成長 「不要讓我等太久」

在劉國梁眼中，需要快快長大的還有小將高遠和於子洋，雖然沒能獲得上場機會，但劉國梁對於兩位小將充滿了殷切的期盼，「這次比賽對他們來說很重要，雖然沒能上場，但是在這樣的重大比賽中去感受比賽的氣氛也對他們幫助很大。」劉國梁很多次表達了對兩位小將的期盼和愛護，並一再叮囑前方記者一定要在賽后採訪他們，讓他們說說自己的感受，在劉國梁看來，在大賽中接受採訪也是小將們鍛煉自己心理的機會。劉國梁也請前方記者轉告兩位小將，「希望下次我能解說他們的世界大賽，不要讓我等太久」。

冠軍歸屬無懸念 直播平台最大意義在於將觀賽變成盛大party

兩天的解說，讓首次嘗試網路解說的劉國梁迅速愛上了這種模式，網友的互動、輕鬆的氛圍讓他感覺雖然與屏幕那頭的球員和球迷遠隔千里，但大家都是這場盛大聚會中的一份子。「平時在電視上，在賽場上，大家看到的只是我們這些球員十分之一的優點，這個平台能讓我把更多的細節分享給大家，讓大家知道比賽之外的幕後故事，了解球員的優點，了解我們這支隊伍的傳承。」劉國梁說。

在整個解說過程中，讓劉國梁感動的還有球迷和粉絲，無論是現場的中國球迷還是在手機屏幕前聽自己解說的網友，劉國梁說，「熬夜看球多不容易，中國隊到哪兒都是主場。有這麼一個平台把大家緊緊拉在一起，讓所有的球迷和粉絲享受一個歡樂的大party，這個就能把乒乓球的魅力。冠軍歸屬其實沒有懸念，我們更多考慮的是怎麼把乒乓文化和中國文化向世界輸出推廣，現在，我們有專業的解說團隊和轉播平台，無論是乒乓球成績還是文化我們都是最優秀的。」

結束兩天的解說，劉國梁感慨於粉絲和球迷的支持，在得知有很多國內球迷通過英國留學生給球員們帶去禮物時，劉國梁說，「以後可以都寄到《中國體育》直播，送到這個平台我保證能給送到。」

劉國梁透露，未來將繼續做客《中國體育》直播APP（zhibo.tv）與球迷們一起看球聊球，他也邀請球迷和網友加入這個乒乓球粉絲的大party。