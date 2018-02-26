各位好，新賽季NBA開戰，我每天都會提供所有比賽和球隊的寫鮮為人知的數據和情報，不管是從傷病還是歷史數據，或者是異常賠率方面，都會有極好的提醒，希望可以幫助到你！

1，活塞今天又輸球，近6場比賽硬是輸掉5個，雖然有季後賽希望但越走越遠。他們客場戰績更差，近17個客場輸掉14場，這格里芬來了以及哈里斯與布拉德利走之後，這球隊有點不知所措。

2，猛龍東部第1，他們戰績非常穩定，而且近10場對活塞贏8場，他們主場是全聯盟最強的，29個比賽可是瘋狂贏24個，更沒有連敗過，前天主場可是輸雄鹿哦。

3，勇士的扎扎最近可是深陷泥坑，但球隊近6場那是狂勝5個，但不要忘記勇士客場輸盤率挺高，近8個客場有6次輸盤。

4，尼克斯最近真是輸的多，近10個比賽有9場全輸，但最近哈達威發揮不錯，近5場還能贏3個盤口。雖然連續7場輸給勇士，但有4次贏盤。

5，公牛的狀態真是差，近10個比賽已經輸掉8個，尤其是客場6連敗且有5次輸盤。籃網8連敗，狀態也是不行，主場更是遭遇6連敗。

6，灰熊9連敗，客場同樣9連敗，埃文斯能否出戰還不確定，擺爛到底。凱子近4次對灰熊全勝且全贏盤且全大分。這凱子主場3連敗，更關鍵的是近9場比賽打出7次輸盤。

7，湖人近期狀態不錯，近9個比賽可是6勝，而且客場近6個比賽有3次勝利，連續5場打出大分形態。而老鷹東部倒數第1，本賽季首次交鋒湖人贏老鷹9分。

8，雷霆現在好像跌倒西部第8啦，他們再不贏球可真要出事，本賽季雷霆客場輸給魔術13分，但這2個球隊連續5次碰面全部大分，而他們近9個主場贏6個。魔術遭遇5連敗，連續2場字少輸7分，但他們近9個客場有8次贏盤。

9，鵜鶘今天生吃雄鹿，這戴維斯和霍勒迪真強，尤其是後者更加的神准，他們連續5場勝且全部打出大分，主場 近9個比賽打出8次大分。太陽就沒有什麼好說的，9連敗且有7次輸盤，客場近20個比賽輸掉15個。

10，步行者東部第5，完全有能力衝擊第3，所以他們的戰意不用懷疑，更重要他們4連勝，球隊整體狀態超級好！但一定要小心他們客場攻擊力匱乏的事情。

11，獨行俠4連敗，馬上到西部倒數第一的位置，他們主場還稍微好點，近20個主場有9勝利和10次贏盤，本賽季獨行俠客場贏步行者4分哦。

12，狼隊的頭領傷停，雖然昨天他們拿下了公牛，但那是他們無以倫比的主場，可近14個客場足足輸掉12個，發揮可真是讓人不省心，還打出9次小分。國王近10場打出7次大分，近7場有5次贏盤，博格達諾維奇和希爾德 有點強勢。

13，爵士本賽季3次遇到火箭全都輸球且大比分輸盤，不過最近他們12場贏11個，整體戰鬥不錯。而火箭今天和掘金打的比較辛苦，尤其是哈登發揮極度出色。

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