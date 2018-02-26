樂天排列三第18050期分析：單挑一注197北京新浪網 (2018-02-26 16:21)
排列三第2018049期開出818，大小比2：1，奇偶比1：2，跨度7，組三組合，和值17。
截止目前2018049期所有未出直選號碼如下：
0開頭：011 074
1開頭：113 160 191 193 197
2開頭：245
3開頭：345 386
4開頭： 410
5開頭：510 522 582
6開頭：603 620
7開頭：701 709 742 771
8開頭：817 850 879
9開頭：902 919 965 987
排列三2018050期直選開獎範圍預在011-245之間。
單挑一注：197
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