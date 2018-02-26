樂天排列五第18050期分析：首位看好7 6 9北京新浪網 (2018-02-26 16:22)
[眾彩網]樂天排列五18050期分析 單挑一注79281
上期回顧：開獎81827，和值26，奇偶比2：3，大小比3：2，跨度7。
排列五2018050定位分析：
定位膽碼
一位看好：主看大數遺漏號，分別為遺漏12期的7，遺漏13期的6，遺漏11期的9。
二位看好：主看大數遺漏號，分別為遺漏12期的6，遺漏6期的7，遺漏13期的9。
三位看好：主看小數遺漏號，分別為遺漏16期的0，遺漏14期的2，遺漏13期的3。
四位看好：主看大數遺漏號，分別為遺漏10期的9，遺漏18期的7，遺漏16期的8。
五位看好：主看小數遺漏號，分別為遺10期的0，遺漏16期的1，遺漏11期的3。
定位：679//679//023/789/013
單選號碼：66073 77280 99393 79281 76093
單挑一注 ：79281
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