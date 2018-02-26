徐柯福彩3D第18050期分析：重點關注膽碼374北京新浪網 (2018-02-26 16:22)
上期獎號碼541 大小小組合，組六形態，和值10，跨度4
福彩3D 18050期預測
殺 號：1.8.8
殺合尾：0.2.7
殺跨度：0.1.9
上期開出和值10先看首位走勢，上期百位開出大碼5號球，近期大碼走熱，本期留意小碼回補。膽碼關2.4防3
十位開出小碼4號球，小碼近期走熱，本位接下來看好大碼回補，膽碼關注6.7防3
個位開出小碼1號球，本位小碼走熱，重點關注大碼回補，膽碼5.6防4
和值方面本期和值調整幅度不會太大，主要看好和值13.14
綜合分析：
定位：2** *6* **5
百位：243
十位：367
個位：456
組六：234567
和值：13.14
跨度： 4.5
精選： 266 265 374 436 474
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