上期獎號碼541 大小小組合，組六形態，和值10，跨度4

福彩3D 18050期預測

殺 號：1.8.8

殺合尾：0.2.7

殺跨度：0.1.9

上期開出和值10先看首位走勢，上期百位開出大碼5號球，近期大碼走熱，本期留意小碼回補。膽碼關2.4防3

十位開出小碼4號球，小碼近期走熱，本位接下來看好大碼回補，膽碼關注6.7防3

個位開出小碼1號球，本位小碼走熱，重點關注大碼回補，膽碼5.6防4

和值方面本期和值調整幅度不會太大，主要看好和值13.14

綜合分析：

定位：2** *6* **5

百位：243

十位：367

個位：456

組六：234567

和值：13.14

跨度： 4.5

精選： 266 265 374 436 474

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