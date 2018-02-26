[質合釋義：質數為12357合數為04689]

彩雲追星18022期七星彩推薦：

回顧：上期開獎號碼：4986361，奇偶比3：4，大小比4：3，質合比2：5，201路比1：4：2，和值37

號碼除5的餘數結果有五個（4、3、2、1和0，簡單稱為01234路）

餘0號碼0、5；

餘1號碼1、6；

餘2號碼2、7；

餘3號碼3、8；

餘4號碼4、9。

18022期七星彩餘數分析：

上期開出餘數 4—4—3-1—3-1-1

一位：近10期01234路的比值1：1：2：3：3，重點關注3路3、8，其次看好0路5、1路6

二位：近10期01234路的比值1：1：2：2：4，重點關注2路2、7，其次看好0路5、4路4

三位：近10期01234路的比值1：2：2：3：2，重點關注4路4、9，其次看好0路5、3路3

四位：近10期01234路的比值3：3：2：1：1，重點關注3路3、8，其次看好1路1、4路4

五位：近10期01234路的比值3：3：0：1：3，重點關注2路2、7，其次看好0路5、3路8

六位：近10期01234路的比值2：5：1：0：2，重點關注3路3、8，其次看好2路2、4路4

七位：近10期01234路的比值0：5：3：1：1，重點關注1路1、6，其次看好3路3、4路4

一位3856二位2754三位4953四位3814五位2758六位3824七位1634

一注：3793286

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