彩雲追星七星彩第18022期分析：五位膽碼2758北京新浪網 (2018-02-26 16:23)
[質合釋義：質數為12357合數為04689]
彩雲追星18022期七星彩推薦：
回顧：上期開獎號碼：4986361，奇偶比3：4，大小比4：3，質合比2：5，201路比1：4：2，和值37
號碼除5的餘數結果有五個（4、3、2、1和0，簡單稱為01234路）
餘0號碼0、5；
餘1號碼1、6；
餘2號碼2、7；
餘3號碼3、8；
餘4號碼4、9。
18022期七星彩餘數分析：
上期開出餘數 4—4—3-1—3-1-1
一位：近10期01234路的比值1：1：2：3：3，重點關注3路3、8，其次看好0路5、1路6
二位：近10期01234路的比值1：1：2：2：4，重點關注2路2、7，其次看好0路5、4路4
三位：近10期01234路的比值1：2：2：3：2，重點關注4路4、9，其次看好0路5、3路3
四位：近10期01234路的比值3：3：2：1：1，重點關注3路3、8，其次看好1路1、4路4
五位：近10期01234路的比值3：3：0：1：3，重點關注2路2、7，其次看好0路5、3路8
六位：近10期01234路的比值2：5：1：0：2，重點關注3路3、8，其次看好2路2、4路4
七位：近10期01234路的比值0：5：3：1：1，重點關注1路1、6，其次看好3路3、4路4
一位3856二位2754三位4953四位3814五位2758六位3824七位1634
一注：3793286
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