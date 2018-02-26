七星彩走勢圖分析18022期[質合釋義：質數為12357合數為04689]

回顧：上期開獎號碼：4986361，奇偶比3：4，大小比4：3，質合比2：5，201路比1：4：2，和值37

1、本期七星彩頭獎基數23458，三膽358，穩上碼8

2、前三位分析：前三位近10期大小比13：17，奇偶比12：18，質合比12：18，012路比16：5：9。本期重點看好質合比2：1。近10期數字0-9分別出現次數為0（2）、1（0）、2（5）、3（5）、4（4）、5（1）、6（4）、7（1）、8（3）、9（5）。

前三位基數23568，三膽258，獨膽5

3、第四位分析：上期開出號碼6，大碼，本期關注小碼2、3、4，防大碼9，推薦3

4、后三位分析：后三位近10期大小比18：12，奇偶比19：11，質合比15：15，012路比13：13：4。本期看好質合比1：2。近20期數字0-9分別出現次數為0（2）、1（7）、2（0）、3（1）、4（2）、5（3）、6（6）、7（4）、8（1）、9（4）。

后三位基數23458，三膽458，獨膽8

四碼定位：2369-1578—3568—2349—4578—0489-2348

精選一注：2853588

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