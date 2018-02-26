上官燕七星彩第18022期推薦：看好三膽3 5 8北京新浪網 (2018-02-26 16:24)
七星彩走勢圖分析18022期[質合釋義：質數為12357合數為04689]
回顧：上期開獎號碼：4986361，奇偶比3：4，大小比4：3，質合比2：5，201路比1：4：2，和值37
1、本期七星彩頭獎基數23458，三膽358，穩上碼8
2、前三位分析：前三位近10期大小比13：17，奇偶比12：18，質合比12：18，012路比16：5：9。本期重點看好質合比2：1。近10期數字0-9分別出現次數為0（2）、1（0）、2（5）、3（5）、4（4）、5（1）、6（4）、7（1）、8（3）、9（5）。
前三位基數23568，三膽258，獨膽5
3、第四位分析：上期開出號碼6，大碼，本期關注小碼2、3、4，防大碼9，推薦3
4、后三位分析：后三位近10期大小比18：12，奇偶比19：11，質合比15：15，012路比13：13：4。本期看好質合比1：2。近20期數字0-9分別出現次數為0（2）、1（7）、2（0）、3（1）、4（2）、5（3）、6（6）、7（4）、8（1）、9（4）。
后三位基數23458，三膽458，獨膽8
四碼定位：2369-1578—3568—2349—4578—0489-2348
精選一注：2853588
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