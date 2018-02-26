2月26日，2018權健體育壯行會在江蘇鹽城權健國際會議中心隆重舉行。此次壯行會上，三位新疆和田地區足球少年的登台成為與眾不同的一道風景。他們是權健體育公益事業的受益者，早在2016年，天津權健足球俱樂部便向新疆和田足球少年伸出希望之手，讚助體育器材裝備，為他們創造一個良好的體育氛圍。

權健集團一直以來都在用實際行動支持青少年體育培養，並倡導青少年足球梯隊建設。2018年，權健體育將攜手鴻基金共同為全中國的留守兒童們提供更好的體育基礎，為中國體育的榮耀提供堅實的基因。權健體育之所以要幫助留守兒童，是因為體育人是一群充滿熱情、激情的人群，權健集團希望能提供這樣一個平台讓體育人用這種熱情和激情去改變留守兒童的生活狀態，讓他們感受到體育的魅力，感受到社會的溫暖。

自成立之初，權健集團就始終致力於幫助萬家尋常百姓。凝聚愛心，釋放善意，投身公益。鐵肩擔道義，善舉譜華章，以發自內心的回饋，塑造公益的品牌價值與高度。為助力體育強國夢，權健集團更是全情投身體育事業，一步一個腳印，逐漸發展壯大，並懷揣公益之心，承載著中國體育之情，以「公益體育 榮耀中國」為己任。正如束昱輝董事長所說：「我們希望將體育與公益相結合，讓體育事業煥發出新的時代意義，實實在在為中國體育事業的發展貢獻我們的力量。」

2005年至今，權健平均每年投入5000餘萬元用於社會公益事業，截至目前捐款總額已超過5億元。束昱輝董事長在接受媒體採訪時曾表示：「作為中國共產黨領導下的企業，權健一直堅持一個原則，就是企業唯有有益於社會，才有其存在的價值。我今天所做的一切，都是應該的也是微不足道的。權健集團把為社會做貢獻，救苦救難成為一種責任，成為一種習慣。」

公益事業是社會主義核心價值觀的實踐形式。以體育事業為載體的公益文化，展現著權健集團崇高美好的精神境界。這正是權健集團「企業唯有有益於社會，才有其存在價值」企業核心價值觀的體現與延續，作為中國共產黨領導下積極踐行社會責任的民族企業，權健集團深知體育是社會公益事業的重要組成部分，而公益更是權健義不容辭的社會責任，是權健回饋社會、為社會發展提供積極幫促作用的重要途徑。（於靜）