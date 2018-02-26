歷史上的今天-雙色球02月27日開獎號碼匯總北京新浪網 (2018-02-26 16:28)
雙色球下期開獎是在周二，陽曆02月27日，陰曆正月十二。
以下歷史陽曆02月27日開獎號碼匯總：
以下歷史陰曆正月十二獎號碼匯總：
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