溫州圍棋邀請賽成功舉辦 民間賀歲再話鄉情北京新浪網 (2018-02-26 16:28)
現場
來源：人民網
一個項目在民間紅火才是真正的紅火。在2018新春佳節期間，民間賀歲圍棋賽事遍地開花，棋迷們在合家團聚的同時，也不忘拜會老棋友。
談到圍棋賀歲，不得不再重提一下今年春節前的首都圍棋屆新春團拜會，中國圍棋協會邀請了近200名各行各業熱心圍棋的知名人士相聚中國棋院，以茶話和手談的形式拜年，這是時隔30年後中國棋協再次舉辦的大規模團拜會。而賀歲棋戰，上有央視舉辦的CCTV賀歲杯中日韓圍棋爭霸賽，下有溫州團體邀請賽、山西龍城隊際賽、振華燕山對抗賽等民間賽事。
民間賽事總是熱鬧有趣的。近日，在浙江樂清舉辦的溫州團體邀請賽上，有一位棋手「放話」說「如果輸了就派出柯潔」，引得眾人哈哈大笑。原來這位棋手不是別人，正是柯潔的父親柯國凡。柯國凡此次代表家鄉麗水參賽，十分開心，稱十多年前來樂清的一次經歷令自己耿耿於懷，那次與樂清的對抗賽，麗水隊0比10慘敗。賽前柯國凡表示這次比賽麗水隊是帶著「復讎」的目的來的，如果這次還輸，明年要把柯潔叫過來為家鄉助陣。然而麗水隊最後還是輸了，不知明年柯潔助陣家鄉隊一事是否能成真。
民間賽事就是棋迷的聚會。每到春節，許多在外漂泊的棋迷回到家鄉，最想念的除了家人，就要屬兒時一同下棋玩耍的父老鄉親了。對此，溫州團體邀請賽的總策劃周天樂道出了心聲：「我是一個三十年的棋迷了，我覺得圍棋下的是感情。出門闖蕩了二十多年，這次回來，看到當年的棋友還是那麼親切。」
（責編：管若寒、楊磊）
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