葡萄牙巧克力節關注氣候變化北京新浪網 (2018-02-26 16:03)
新華社裡斯本２月２５日電（記者 章亞東）葡萄牙第１６屆奧比杜什國際巧克力節２５日迎來開幕後的第一個星期日。一年一度的巧克力節每年都設置一個主題，今年的主題是氣候變化。
當天，位於葡萄牙中部的歷史名城奧比杜什艷陽高照，天氣宜人，大批巧克力愛好者來到小鎮品嘗美味、觀光遊覽。
在帳篷搭建的展廳內共有１０座巧克力雕塑，其中一些展現了氣候變化可能帶來的後果，例如海平面上升后被海水浸泡的自由女神像、受工業污染侵蝕的地球等。另外還有象徵希望的清潔能源太陽能板和發電風車，以及恐龍、大熊貓、北極熊等動物造型。
負責巧克力雕塑設計與製作的巴西廚師伊萬對記者說，巧克力節是面向家庭的，會有很多孩子前來參觀，以巧克力雕塑表現氣候變化主題可讓年青一代思考應採取何種行動應對氣候變化。
莫賴斯帶著兒子馬里奧從里斯本附近的辛德拉趕到奧比杜什參觀。她說，表現工業污染侵蝕地球的雕塑做工精巧，傳遞出強烈的生態信息，讓人思考應該為地球做些什麼。兒子馬里奧也最喜歡這個雕塑。
除了欣賞巧克力雕塑，參觀者還可在廚師指導下親自動手製作巧克力，並品嘗各種美味巧克力和奧比杜什的特產櫻桃酒。
奧比杜什小鎮風景秀麗，是葡萄牙旅遊勝地，常年舉辦各種文化活動以吸引遊客。每年三四月，盛大的奧比杜什國際巧克力節都會在這裏舉行。
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