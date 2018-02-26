外交部：中央政治局委員、中央財辦主任劉鶴將赴美訪問北京新浪網 (2018-02-26 16:05)
【環球時報-環球網報導 記者 郭芳】中國外交部2月26日舉行例行記者會，外交部發言人陸慷主持並回答記者提問。
問: 據美國媒體報導，中共中央政治局委員、中央財辦主任劉鶴將赴美訪問。請予證實。
答: 應美國政府邀請，中共中央政治局委員、中央財辦主任劉鶴將於2月27日至3月3日赴美訪問。屆時，雙方將就中美關係和兩國經貿領域合作交換意見。
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