【環球時報-環球網報導 記者 郭芳】據報導，25日，韓國總統府發言人稱，文在寅總統當天會見朝鮮勞動黨中央委員會副委員長、統一戰線部部長金英哲。金英哲轉達了金正恩改善韓朝關係的意願，並稱朝方有足夠意願與美對話，認為朝韓關係與朝美關係應共同發展。26日，在中國外交部例行記者會上，發言人陸慷對這一最新動態表示，要想真正解決半島核問題，實現半島形勢的根本轉圜，朝美直接對話不可或缺。

陸慷說，近來朝韓雙方在開展對話接觸、改善相互關係方面取得積極進展，這是值得歡迎和鼓勵的。我們同時也多次強調，半島核問題的核心是安全問題。解決這一核心問題的關鍵在朝美雙方。要想真正解決半島核問題，實現半島形勢的根本轉圜，朝美直接對話不可或缺。希望有關各方共同努力，相向而行，繼續支持推動朝韓關係改善，維護並深化半島當前來之不易的緩和局面，同時希望朝美雙方在對話方面邁出積極步伐，推動半島問題朝著通過對話和平解決的方向取得有意義的進展。

另據共同社報導，有消息人士23日稱，朝鮮已開始準備恢復離散家庭團聚活動，預計金英哲參加平昌冬奧會閉幕式期間將與文在寅總統就此進行討論。對此，陸慷表示，如果朝鮮半島北南雙方能夠再次舉行離散家屬團聚活動，將是一件令地區國家和整個國際社會感到高興的事情。

陸慷說，作為半島近鄰，中方一貫支持北南雙方通過對話改善相互關係，以實際行動推進和解合作。近段時間以來，北南雙方在改善相互關係方面接連發出積極信息，令人鼓舞。中方真誠希望北南雙方抓住機遇，順勢而為，繼續相互釋放善意，保持對話合作勢頭，為進一步改善相互關係、緩和地區局勢、維護半島和平穩定作出切實努力。