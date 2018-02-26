▲新埔花燈慶元宵暨迎天穿活動即將登場，邀請大家前來白天看花海、遊3街6巷9宗祠等景點，晚上吃粄條、看大戲、賞花燈、鬧元宵。（圖／記者常似虎攝 , 2018.02.26）

「2018新埔花燈慶元宵暨迎天穿」系列活動將於3月2、3日舉行，結合元宵晚會、踩街、好客粄條節、輕旅行、天穿日祈福等活動，邀請民眾到新竹縣玩透透，到新埔「白天賞花海、晚上吃粄條 看大戲 鬧花燈」。

▲義大利藝術家Stefano(朱米傑)與朱耀紅賢伉儷創作異國風的狗年「就柿旺」花燈。（圖／記者常似虎攝 , 2018.02.26）

新竹縣長邱鏡淳表示，今年新竹縣花燈迎天穿最大的特色，就是首度邀請來自義大利的藝術家Stefano(朱米傑)與朱耀紅賢伉儷，創作異國風的狗年「就柿旺」花燈，而義大利經貿文化推廣辦事處代表Donato Scioscioli蕭國君也出席記者會。

▲義大利經貿文化推廣辦事處代表Donato Scioscioli蕭國君（右四）表示義大利藝術家Stefano(朱米傑)與朱耀紅賢伉儷（右三、右二）受邀創作，與有榮焉。（圖／記者常似虎攝 , 2018.02.26）

今年花燈迎天穿活動計40隊踩街隊伍共襄盛舉，「結合在地接軌國際」的嘉年華式的客家天穿日，第一次結合好客粄條節行銷在地美食，精彩的節目與花燈將點亮新埔鎮，全鎮動員，所謂「北天燈南蜂炮 會移動的花燈在新埔」讓新埔花燈成為全國天穿日中最具特色的燈會，讓民眾High翻天。

▲花燈迎天穿活動首次結合好客粄條節行銷在地美食。（圖／記者常似虎攝 , 2018.02.26）

同時也邀請臺灣品牌團隊明華園戲劇總團，演出經典好戲《八仙傳奇》，由傳統戲劇無敵小生孫翠鳳領銜主演、歌仔戲第一丑角陳勝在、當家花旦鄭雅升暨明華園總團藝術家族聯合演出；好客粄條推廣活動於3月3日下午5點30分，在新埔國中辦理「好客粄條創意料理」、「粄條製作示範」等展示活動，並舉辦「千人食粄條」美食饗宴提供1000份粄條讓遊客免費試吃，一人一份，送完為止。

廣受歡迎的小提燈也可輕鬆兌換，只要加入Line「新竹縣官方帳號」好友，或是加入Facebook「新竹縣ing」臉書粉絲團，或是於Facebook「個人臉書」打卡並上傳活動現場照片，就可以兌換「招財旺旺狗年小提燈」1個；兌換時間及地點為3/2（五）下午5點至9點於新埔鎮藝文廣場及3/3（六）下午5點至9點於新埔鎮新埔國中，數量有限(3000個)、換完為止。