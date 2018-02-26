泰國普吉機場跑道現嚴重裂縫需關閉 百余航班受阻北京新浪網 (2018-02-26 16:03)
原標題：泰國普吉機場現嚴重裂縫需關閉 包括赴港在內百余航班受阻
[環球網快訊]香港東網2月26日援引泰媒消息，泰國普吉國際機場周日（25日）跑道出現嚴重裂縫，需要緊急關閉維修，周一及周二將有100多個班航班因此需改期或取消，包括飛香港的航班。
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