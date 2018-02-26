日職／睽違338日實戰 松坂最快球速飆143公里NOWnews今日新聞 (2018-02-26 16:01)
中日龍隊投手37歲的「平成怪物」松坂大輔，睽違11個月，338天實戰登板，他面對韓國韓華鷹隊擔任中繼投手出賽，投1局飆出2次三振，無失分。
松坂以拿手的變化球讓首位打者三振出局後，下一棒也被他K掉，最後一名打者則是敲成游擊高飛球出局。
松坂最快球速143公里，球場內標示140公里，他說：「現在這個時期投1局，能夠在比賽中好好投球就很好了，對手也是有國家隊的球員，不過我沒有太在意。」
松坂是去年從軟銀離隊，1月23日接受中日入團測試，之後前往沖繩春訓，雖然擔任打擊投手登板，但今天則是實戰登板。
目前預計松坂是在熱身賽3月4日對樂天先發。
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