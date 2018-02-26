HBL／回想高中生涯沒冠軍 楊政倫：蠻遺憾的NOWnews今日新聞 (2018-02-26 16:04)
高中籃球聯賽（HBL）今年邁入30年，95學年度HBL人氣王、能仁家商教練楊政倫，回想自己高中生涯時坦言，沒有拿下一座冠軍真的很遺憾。
楊政倫曾在95學年度摘下HBL人氣王，高中三年來雖兩度為能仁打進四強，卻沒有抱回一座冠軍盃。
楊政倫表示，自己在高中當球員時，並沒有想一定要拿下冠軍盃，不過現在畢業10幾年了，回頭看別人有拿下冠軍，但自己卻沒有拿到，當然會覺得滿遺憾的。
現在為能仁教練的楊政倫，以過來人的身分表示，「想要跟球員傳達，高中3年雖然很辛苦，不過在未來的30年，當然不管輸、贏都是一個很棒的回憶，但是沒拿下冠軍就會滿遺憾的。」
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