（中央社記者王揚宇台北26日電）最高法院今天下午發布新聞稿指出，優遇庭長紀俊乾今年1月底因車禍送醫急救後，今天上午在台大醫院安詳辭世，享壽81歲。



最高法院指出，紀俊乾任最高法院法官、庭長18年，辦理刑事訴訟審判業務，也長期擔任司法院刑事訴訟法研究修正委員會委員、刑事確定裁判審核委員、裁判書類通俗化研究小組召集人，並在司法院法官學院、法務部司法官學院擔任講座，品操優異，待人誠懇，極受法界敬重。（編輯：施燕飛/李亨山）1070226