▲立委江啟臣在臉書po文表示，昨晚立委盧秀燕來服務處拜訪（圖／江啟巨提供 , 2018.2.26)

國民黨台中市長初選落幕，立委江啟臣今(26)日在臉書po文表示，昨晚立委盧秀燕來服務處拜訪，兩人都擁有一顆熱愛台中的心，並坐下認真討論如何一起解決台中市民很在乎的問題，如何跟市民一起贏回台中。江啟臣並批市政，強調「做不好就下台」。市府新聞局長卓冠廷表示，對於盧、江兩名立委在市長初選前「殺到見骨」，選後還能「惺惺相惜」表示，祝福及欽佩，期待接下來的互動。

江啟臣表示，台中市這三年多來累積的問題很多，發展停滯不前、空汙依舊存在、交通問題未解、舉債節節攀升，我們的生活沒有因為林佳龍市長的執政而獲得改善，反而是問題愈來愈嚴重、愈來愈複雜，同時，林佳龍市長與台中市議會的府會關係相當緊張，更凸顯這位現任市長的格局與溝通有嚴重問題，當現任者只給市民一些不切實際的口號，舉辦許多曇花一現、浪費公帑的宣傳活動，我們卻看不到現狀問題的改善，這時候，「做不好就下台」，絕對是我們市民的共同心聲。

對於，盧秀燕市長競選團隊的組成，江啟臣說，這方面其實我們也彼此交換了許多意見，我們都同意，在以市民為主、大局為重的前提下，團隊組織應該跳脫傳統框架，讓世代相互合作，以嶄新思維跟市民共同打贏這場選戰，這部份我們已初步討論，但細節要再進一步確認，時機成熟自然會對外公布，請大家期待。

▲立委盧秀燕表示，這場選戰是藍綠陣營在2018年最重要的選戰，江啟臣一定會扮演舉足輕重的角色。（圖／柳榮俊攝 , 2018.2.26)

盧秀燕表示，這場選戰是場超級大選，也有可能是藍綠陣營在2018年最重要的選戰，江啟臣一定會扮演舉足輕重的角色，不過因為是場超級大選，所以無論選務或組織結構都會非常龐大，會再跟江密切不斷的討論，也會很快的完成，將充分授權給江啟臣，這兩天會對選戰組織架構等等做縝密的思考。

針對江啟臣再批市政，新聞局長卓冠廷表示，盼藍營停止負面手法選舉，回歸公共政策討論，對於盧江兩名立委在市長初選前「殺到見骨」，選後還能「惺惺相惜」表示，祝福及欽佩，期待接下來的互動，兩位委員都能放下初選期間用不正確的資訊抹黑市府、用片面扭曲的議題唱衰台中等負面手法，回歸市民所期待公共政策的討論，委員對政策有諸多不了解之處，市府也願意竭誠向委員報告，希望讓未來的選舉議題能更聚焦在政策討論，讓台中持續進步。

卓冠廷補充，不論是空汙防制、經濟發展、交通改善、市長林佳龍三年多以來的施政及招商已有豐碩成果，也讓台中走在正確的發展道路上，宜居城市與第二大城的榮耀是具體的證明。對江委員黨內初選以微幅差距選輸盧秀燕，外界關心他到底競選團隊擔任什麼角色，其實市民並不關心，市民比較關心的是能多提出市政具體建議，對台中真正有助益，而非只是一味批評，甚至唱衰台中。

▲盧秀燕市長競選團隊的組成，這兩天會對選戰組織架構等等做縝密的思考（圖／柳榮俊攝 , 2018.2.26)

卓冠廷表示，對於空汙議題，過去國民黨長期執政時期從未給予正面關注，防制措施乏善可陳。直到要選舉了，相關參選人開始自稱關心，卻提不出具體且可行的改善建議。而林佳龍市長，一上任就力推86項防制措施，也已大砍中火500萬公噸生煤許可量，正往「4年減4成」目標努力中；過去三年已收到豐富成效，PM2.5年均濃度與紫爆天數都年年下降，還因此獲得中央頒發1千萬秋冬空汙季協調降載率六都第一獎金。

其次，林佳龍也積極招商，國內外大型企業陸續投資台中，例如日本三井在海線打造中台灣最大規模的Outlet Park、勤美洲際酒店、李方艾美酒店等外資進駐、台積電中科擴廠與美光投資最新3D封裝測試製程、中信集團洲際棒球場購物商場及飯店投資等，3年來成果豐碩。加上中央已將台中定位為智慧機械之都，讓台中產業結構愈來愈紮實，商業與公司登記106年成長幅度更是六都第一。

交通方面，卓冠廷強調，國民黨過去沒有從根本推動大眾運輸、尤其是軌道捷運系統，以及推動智慧交通網路，甚至還設藍線BRT，讓台灣大道等多條主幹道容易壅塞。林佳龍上任後，先改革BRT為優化公車系統，大幅提升運量並改善台灣大道交通順暢度，更因此爭取到捷運藍線，並與「大台中山手線」、「捷運綠線延伸彰化」等軌道建設共同納入中央前瞻基礎建設計畫，為台中爭取到的豐碩程度史無前例，也讓台中人首次能擁有自己的軌道捷運路網願景；公車路網方面與智慧交通監控系統也同步推動中，加上配合像是大雅交流道增設分流車道的措施，台中交通持續進步中。

卓冠廷也說，台中升格直轄市後，中央並未給台中與北高相近的統籌分配款，建設受到很大限制。儘管如此，市長林佳龍上任後力行開源節流，將有限經費用在能帶動進一步經濟效益的建設上，同時努力撙節了367億元，截至107年1月底止，台中市平均每人負擔債務約3.1萬元，低於高雄市的9.15萬元、台北市的3.9萬元、新北市的3.4萬元、台南市的3.45萬元，僅高於桃園市的1.03萬元，為六都第二低，財政狀況持續穩健。