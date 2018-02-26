伊拉克古城傾盆大雨後出土75件歷史文物北京新浪網 (2018-02-26 16:14)
【環球網報導 記者 王戰濤】據瑞士資訊2月25日援引法新社報導，伊拉克政府當日宣布，在首都巴格達南部的巴比倫省的波爾西帕(Borsippa)考古遺址內，竟因一場傾盆大雨而出土了75件古老文物。
巴比倫省的考古人員弗雷海珊(Hussein Fleih)表示，這批出土文物中的部分赤陶器、錢幣和金屬器物可追溯到帕提亞帝國(公元前247年至公元224年)時期。
報導稱，在伊拉克，因降雨出土古文物並不罕見，當地仍有多個考古現場正在繼續挖掘遺迹。弗雷說，「去年也有1000件文物因相同方式(大量降雨)出土，證明這些古物可能很靠近地表，而不在地底深處」。
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