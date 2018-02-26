日媒：日政府擬追加採購F35戰機應對中國實戰部署「殲20」北京新浪網 (2018-02-26 16:14)
【環球網報導 記者 馬麗】據日本共同社報導，日本防衛相小野寺五典2月24日就年底前將修改的防衛力建設指針《防衛計劃大綱》、以及2019年度以後的下一期《中期防衛力整備計劃》的制定表示，「考慮充實戰機的部署」。小野寺在航空自衛隊三澤基地(青森縣)出席典禮后強調：「希望討論理想的戰機體系。著眼於未來，力求加強防空體系是非常重要的課題。」
政府計劃採購42架最尖端隱形戰機F-35A以取代老化的F-4戰機，小野寺表示，「周邊國家正在迅速推進航空戰力的現代化並增強戰力」。
據報導，有分析認為，鑒於中國已在作戰部隊部署下一代隱形戰機「殲-20」，小野寺可能有意追加採購F-35A並引進其派生機型可短距離起飛的F-35B戰機。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
燙睫毛器 電熱睫毛．貝印 燙睫毛器．kai 燙睫毛器．izumi 燙睫毛器．TOUCHBEAUTY 燙睫毛器．Kitty 燙睫毛器．Hello Kitty 燙睫毛器．Panasonic 燙睫毛器．Kitty 電燙睫毛器．Barbie 燙睫毛器．TOUCHBEAUTY 電燙睫毛器．TESCOM 燙睫毛器 TL321．mini 折疊式 燙睫毛器．國際牌 燙睫毛器．松下 燙睫毛器．Hello Kitty 電燙睫毛器．TESCOM 燙睫毛器．電燙睫毛器．燙睫毛器．HITACHI 燙睫毛器．CATHYCAT 燙睫毛器．日立 燙睫毛器．HERA 燙睫毛器．電動 燙睫毛器
- 【時尚屋】編織胡桃竹片屏風(2T5-303)
- Ice-Watch BMW運動系列 摩登潮流手錶-白/43mm
- TIMEX IQ遠征羅盤系列 (黑紅鋼帶)/45mm
- ALBA 雅柏 三眼計時男錶 不鏽鋼錶帶 漸層黑 防水100米 日期
- ANACOMDA巨蟒 蛻變強化款 N2 240GB 固態硬碟
- Timberland 叢林野戰時尚日曆腕錶-黑/45mm
- 【時尚屋】詠佳香檜5.2尺石面碗盤櫃(940-6)
- 【時尚屋】施勝發正樟木5尺雙人床架(UZ5-689-1+689-2)
- 【COACH 太陽眼鏡】8142-500211-都會名媛款 (質感黑)
- 【bodipad 寶倍得】Curvy 完美曲線 蜂巢獨立筒彈簧上墊-單
印度一對新人婚宴收到匿名「賀禮」 新郎當場被炸死(圖)【北京新浪網】
老來得子 孩子較易衰老？【北京新浪網】
德國流感肆虐超１３０人死亡【北京新浪網】
警報！菲媒稱美「卡爾·文森號」航母戰鬥群抵近南沙！【北京新浪網】
外媒：阿根廷海警向中國漁船開火射擊 涉「非法捕撈」(圖)【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》