【環球網報導 記者 馬麗】據日本共同社報導，日本防衛相小野寺五典2月24日就年底前將修改的防衛力建設指針《防衛計劃大綱》、以及2019年度以後的下一期《中期防衛力整備計劃》的制定表示，「考慮充實戰機的部署」。小野寺在航空自衛隊三澤基地(青森縣)出席典禮后強調：「希望討論理想的戰機體系。著眼於未來，力求加強防空體系是非常重要的課題。」

政府計劃採購42架最尖端隱形戰機F-35A以取代老化的F-4戰機，小野寺表示，「周邊國家正在迅速推進航空戰力的現代化並增強戰力」。

據報導，有分析認為，鑒於中國已在作戰部隊部署下一代隱形戰機「殲-20」，小野寺可能有意追加採購F-35A並引進其派生機型可短距離起飛的F-35B戰機。