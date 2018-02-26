(健康醫療網／記者林怡亭報導)

刷牙是大家每天都要做的事情，你做對了嗎？衛福部苗栗醫院牙科郭佳維醫師指出，前來就醫的病患，多半抱怨牙齒有敏感酸軟，經問診和檢查後發現，這些病患，普遍有用冷水刷牙、潄口習慣及刷牙方式不正確的問題。

接近體溫的溫水 搭配刷牙漱口

刷完牙直接打開水龍頭水潄口，是許多人的日常習慣，郭醫師建議大家，刷牙時，最好用接近體溫的溫水刷牙，水溫過熱或太冷，都會刺激口腔和牙齒，尤其冷水刷牙會導致牙本質敏感，容易出現牙齒酸痛。用溫水刷牙，不僅能去除口腔的食物殘渣或細菌，還能滋潤咽喉，保持口腔清新舒適，溫水刷牙，有利於口腔的清潔和保護。

天天刷牙卻不正確 還是可能有牙齒疾病

郭醫師表示，刷牙雖是保持口腔衛生的最有效的辦法，但如果沒有正確刷牙，不只是效果大打折扣，甚至還可能造成牙齒、牙齦的傷害。

郭佳維醫師說明，門診中有不少中老年人患者，都有牙根磨損凹陷、牙齦萎縮問題，甚至牙縫蛀牙！郭醫師舉例，日前一位60多歲阿伯就診，阿伯很無奈表示，他每天三餐後都很勤勞刷牙，但近幾年仍常常有牙齒敏感、牙縫蛀洞問題，經檢查發現阿伯有牙根磨損凹陷、牙齦嚴重萎縮、牙縫蛀牙等狀況。

不適當刷牙習慣 造成牙齒問題

一般常見的不適當刷牙習慣包括：橫向猛力刷牙、沒有使用適當的牙刷、沒有定期更換新牙刷、刷牙時間太短。郭佳維醫師表示，清潔口腔主要是靠牙刷與牙線，牙刷主要是清潔牙齒的內外側表面，牙縫則需要使用牙線清潔，建議民眾刷牙掌握3、3、3原則：每日至少早晚各使用一次牙刷及牙線，若需要可以補加一次，每天刷牙三次、每次刷牙至少有三分鐘，最好是飯後三分鐘之內刷牙。

刷牙力道要注意 家人不能共用牙刷

至於刷牙適合的力道，郭醫師說明，大概是拿著一支冰棒的力量(約200克)，力量太大會造成牙齒和牙齦傷害，至於牙刷需要多久換一次？郭醫師指出，牙刷是很容易滋生細菌的，建議刷牙完畢後要把牙刷沖洗乾淨，牙刷刷頭朝上，置於乾燥處晾乾，而當牙刷根部顏色變深、刷毛變形、或是有異味時，就該更換，最好至少二、三個月就更換新牙刷。



郭醫師也特別提醒大家，當家中有人患有流感或感冒時，應盡量避免與其他家人共用牙膏，牙刷也要分開放置，避免觸碰到其他家人的，且在感冒痊癒後，要更換一支新的牙刷，以免被自己牙刷上的病毒再度感染。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=36851喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網https://www.healthnews.com.tw更多健康資訊