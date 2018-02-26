聯名最讓人津津樂道之處就是可以一次擁有兩個品牌的精神，這次聯名的兩品牌風格完全是北極與南極，一個是創立於2013年，短時間內就備受全球巨星們喜愛的新銳品牌Off-White™；另一個是只要提到女人最夢幻的鞋款品牌，絕對是前幾名的JIMMY CHOO，他們居然談起遠距離戀愛了！為紀念及重現英國黛安娜王妃經典風格，此次特別打造九款鞋型，光想像就已經讓女人們想怒試穿一波了！

source: Off-White™

向來以優雅著稱的Jimmy Choo，在創意總監Sandra Choi帶領下大膽跳脫既有路線，與設計師Virgil Abloh主理的流行時尚品牌Off-White™攜手打造一系列具新潮美感的奢華鞋履。為紀念逝世20周年的英國黛安娜王妃，她不僅是Off-White™ 2018春夏系列的謬思女神，也是Jimmy Choo最早的擁護者之一。為了重現其經典風格，此次特別打造九款鞋型呼應以她為靈感的服裝系列，同時也注入設計師Abloh的現代美學概念，將黛妃於90年代所穿著的經典鞋楦透過概念性塑料、薄紗與搶眼的溫室花卉圖樣等元素，演變為現代版公主專屬鞋款，也成為時裝秀上的夢幻配件，其獨有的包裝外盒更讓這令人興奮的新穎鞋款不只實穿並值得精心收藏。

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「與Off-White™這樣的品牌合作，使Jimmy Choo得以探索新的領域與聆聽不同對話。我喜歡和不同的創意家交流，並且結合彼此的DNA共同創造美麗動人的系列，同時也能激盪出與品牌根源有著意想不到的關聯。」Jimmy Choo創意總監Sandra Choi說道。

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「有機會將Off-White™的年輕活力與Jimmy Choo的優雅經典相互融合，對我來說是美夢成真。」Off-White™創意總監， Virgil Abloh說道。

在美國紐約2/11晚上派對邀請許多知名明星、名模共襄盛舉！

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人氣超模BELLA HADID

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美國星二代名模海莉·鮑德溫HAILEY BALDWIN

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新生代名模KAIA GERBER

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韓國人氣部落客&名模IRENE KIM

CLAIRE, ELISABETH, ANNE & FRANCES

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經重新定義後兼具實用性及剛毅女人味的Jimmy Choo經典鞋型。現代版的公主玻璃鞋以經典鞋款Lance為依據，外層由超柔軟褶飾聚氯乙烯（PVC）包覆著，翻玩出全新造型；使雙腿更顯修長的膝長靴外覆PVC或大量薄紗；鑿子頭及方頭緞面高跟鞋也被罩上一層塑料。

MARY

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充滿女人味的時髦蝴蝶結，曾是英國上流時尚女子的象徵，但現在卻以特大號蝴蝶結傳達出直率、我行我素的奢華新主張。格外精緻的細高跟鞋營造特別修長的視覺效果，而飄逸的蝴蝶結則從白日舞動至深夜。

VICTORIA

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源自保險櫃中的華麗皇冠，將皇室貴族的頂上奢華挪移至舞動的腳趾上。這兩款飾以淚滴狀水晶垂鍊的黑白色緞面尖頭鞋將會是派對上最閃耀的一顆星。

SARA

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當卸下身分的公主需要一雙能夠穿越雪地前往阿爾卑斯山渡假村或是健身房的加厚雪靴。一款是極地白Nappa皮革，另一款則是印有絢麗花卉圖樣的雲紋綢，兩款皆佐以圓錐狀鞋跟，鞋款上方有一道延伸至小腿中段的V形開口，令雙腿線條更加誘惑迷人。

JANE & CHARLIE

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Off-White™與Jimmy Choo替休閒居家款進行一場時尚大改造。這兩款極具南法夏日風情的高跟與平底方頭涼鞋，附有打凹的雙品牌商標橡膠塗層繫帶，推出黑、紅、白三色，將優雅韻味環繞於足踝之間。

是不是想去看實品？尤其是高跟雨鞋款？這麼大膽前衛虧他們想得出來～台北專賣店於2018年2月22日開始販售囉～雖然妞編輯還在震驚中，因為潮流和公主風格真的能搭上線欸～突然覺得時尚是一件很奧妙的領域...(幹嘛突然有感XD)

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