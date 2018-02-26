【中央網路報】

【頂好超市】頂好看準深夜商機 夜貓族有福拉!【頂好超市】頂好Super Store店，於晚間8點以後開始有各式當天新鮮出爐歐式、台式經典麵包，限時貼標下殺優惠We Café 24小時 現沖咖啡 採用來自日本的精緻UCC咖啡豆，每一杯都是現點、現沖 現代人工作忙碌、活動消遣多，連帶地影響到正常作息的時間，深夜不睡覺的「夜貓族」人數，有節節升高的趨勢。頂好超市觀察，夜貓兩大族群分別為上班族及大學生，統計發現晚上10-12點到店消費的客群多為上班族，結束加班後到超市採買生鮮蔬果和日用品，為隔天上班的日常所需作準備；而午夜12點過後來店的則多為大學生，不論是平日熬夜掛網聊天想來點消夜、準備熱血夜衝夜唱歡聚來手啤酒，或是考試季挑燈夜戰補充糧食，年輕大學生為深夜採買的主力客群。頂好超市看準此波深夜商機，自3月1日起至3月31日止，推出「夜貓族」優惠活動，凡於晚間11點到早上7點間消費滿299即可獲得30元抵用券，深夜福利社活動全面開跑！目前全台頂好超市24小時營業門市佔比6成，高達140間門市，其中包含14間Super Store店，於晚間8點以後開始各式當天新鮮出爐歐式、台式經典麵包限時貼標下殺優惠，，讓晚上才能有時間好好採買的消費者可以用更優惠的價格買到當天出爐的新鮮麵包，品嚐新鮮現烤美味的同時搭配上We Café 24特別使用來自日本精緻UCC咖啡豆，24小時現點、現沖，讓您在深夜的時段也能享受新鮮美味。頂好夜貓族優惠活動資訊活動時間：3月1日至3月31日活動時間：晚間11點00分到早上07點00分，以結帳時間7:00為準活動方式：於活動期間消費滿299送30元抵用券，抵用券抵用至4/8日，下次消費滿150元方可抵用We Café 24小時現沖咖啡與門市現烤麵包 採用來自日本的精緻UCC咖啡豆，每一杯都是現點、現沖 麵包坊提供歐式、台式各種經典麵包，當天現烤新鮮上架，品項超過50種(蘇松濤報導)