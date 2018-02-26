【中央網路報】

社群時代網路行銷所帶來的效益，深深影響著企業及個人品牌的經營，更是許多品牌、商品成功的利基。由智冠科技與韓國Wisebirds共同合作的數位媒體公司智酷媒體，於今（26）日宣佈成為社群媒體Facebook官方認可的廣告代理商，致力為全球合作夥伴提供專業進階的廣告投放服務，以及量身打造客製化的投放策略，深化網路行銷應用，創造品牌最佳價值。因應多元網路行銷需求，智酷媒體提供由Wisebrids所研發的廣告優化工具Adwitt，可應用於Facebook、Instagram、APP、網站等各式數位廣告投放，為台灣的Facebook Marketing Partner（FMP），以廣告優化工具Adwitt為核心，提供專業網路廣告投放服務。成立至今已與上百家企業品牌合作，涵蓋遊戲、應用程式、餐飲、團購、服飾、科技、媒體等產業，提供海內外市場廣告投放規劃、優化建議、數據成效分析、影音多媒體素材製作等服務，協助合作夥伴提升廣告效益及轉換率，增進產品能見度，深獲Facebook及合作夥伴肯定；除此之外，針對自行投放廣告的公司行號，智酷媒體亦可協助開立廣告帳號，每月定期提供發票，解決帳務上的困擾。本次取得Facebook官方認證廣告代理商，將可為企業主們提供更全面的廣告服務。在未來的計劃上，智酷媒體即將針對Adwitt進行全面改版升級，加入大數據及AI技術運用，深入分析數位廣告活動，使企業主在評估行銷活動及廣告推廣的成效上，能夠獲得更精準的數據回饋，為合作夥伴提供最佳行銷優化策略，以呈現更好的產品服務予大眾，帶來更大的商機。智酷媒體官方網站：http://www.readmc.com(蘇松濤報導)