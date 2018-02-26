【中央網路報】

「春季最強挑戰賽」開放玩家互動問答。「春季最強挑戰賽」開放玩家互動問答。首先登場的關卡為「真全民打擊王」。玩家們接著挑戰「殿堂灌籃高手」。玩家們接著挑戰「殿堂神射手」。各隊分別派代表挑戰「全壘打COMBO PK賽」。各隊分別派代表挑戰「全壘打COMBO PK賽」。「中信兄弟」隊一路領先，順利拿下最終勝利。「春季最強挑戰賽」玩家大合照。 網石棒辣椒旗下2款棒球手遊《棒球殿堂2017》和《真．全民打棒球》於周末聯合舉辦熱血的「春季最強挑戰賽」，邀請2款遊戲玩家合作進行分組闖關對抗賽，挑戰成為今年春季最強的隊伍！現場將《棒球殿堂2017》和《真．全民打棒球》的玩家共同分為4組，進行闖關PK積分賽，關卡依序為「真全民打擊王」、「真全民勝投王」、「殿堂灌籃高手」、「殿堂神射手」，以及玩家最期待的「全壘打COMBO PK賽」，闖關優勝的隊伍全員可獲得代表遊戲的「17年每月TOP選手包」以及「限定版鑽石選手強化劵」。活動首先登場的為「真全民打擊王」，比賽依照棒球的落點給予分數，挑戰玩家們擊球技巧以及揮棒的速度與力量；而關卡「真全民勝投王」則讓玩家挑戰電子16宮格投手區，考驗玩家全身協調和投球準度與臂力！除了玩家們平常所熟悉的棒球項目外，活動關卡更推出了「殿堂灌籃高手」和「殿堂神射手」，每隊將各派出3名代表於一定時間內競賽，得分數最高隊伍將可獲得該關卡的最高積分。緊接著為玩家期待已久的「全壘打COMBO PK賽」！每隊分別派出2名《棒球殿堂2017》和《真．全民打棒球》玩家代表，挑戰2款遊戲的全壘打模式，由COMBO連擊數最多的隊伍拿下勝利，獲勝隊伍全員可獲得明星賽選手包(13~17年)和黑卡許願卡，還有機會一舉拿下逆轉的勝利。為感謝「春季最強挑戰賽」的挑戰者並回饋遊戲全體玩家，《棒球殿堂2017》與《真．全民打棒球》依照4隊挑戰者在全壘打大賽中的COMBO累積總數達80-119 COMBO，將於本月28日限時加開挑戰者活動，於《棒球殿堂2017》推出「全服登入送50萬金幣」；而《真．全民打棒球》則推出「全服登入送模擬劵x100」。網石棒辣椒盼透過《棒球殿堂2017》與《真．全民打棒球》所舉辦一系列熱血沸騰的合作闖關活動，邀請所有玩家一同見證棒球迷們團結精神與今年春季最強隊伍的誕生！《棒球殿堂2017》簡介全台最擬真、全3D寫實風格的棒球手遊《棒球殿堂2017》，讓玩家宛如置身真實的棒球比賽！熱血開戰，快來燃燒你的棒球魂吧！《棒球殿堂2017》在App Store與Google Play提供免費下載與遊戲內購買。《棒球殿堂2017》App Store: https://itunes.apple.com/tw/app/id1212704444《棒球殿堂2017》Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.com.joybomb.pi2017欲了解更多《棒球殿堂2017》遊戲相關資訊請見以下：《棒球殿堂2017》官方粉絲團：https://www.facebook.com/PITW2017/《真．全民打棒球》簡介全3D風格的棒球手遊《真．全民打棒球》打造24HR棒球場，讓玩家即刻燃燒熱血棒球魂！《真．全民打棒球》在App Store與Google Play Store提供免費下載與遊戲內購買。《真．全民打棒球》App Store:https://itunes.apple.com/tw/app/%E7%9C%9F-%E5%85%A8%E6%B0%91%E6%89%93%E6%A3%92%E7%90%83/id988326442?l=zh&mt=8《真．全民打棒球》Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarbleasia.ma92hk&hl=zh_TW欲了解更多《真．全民打棒球》遊戲相關資訊請見以下：《真．全民打棒球》官網：http://bbm2.joybomb.com.tw/notice/noticelist《真．全民打棒球》官方粉絲團：https://www.facebook.com/joybombbbm2/?fref=ts(蘇松濤報導)