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小小遊學生-東石鄉採蚵體驗-GOOD TV提供-小小遊學生-學習武術文化-GOOD TV提供-小小遊學生-擔任小小空服員-GOOD TV提供- 全台最小的空服員，出現在小小遊學生?!GOOD TV 全新企劃的兒少實境節目《小小遊學生》，由體驗教育專家姜義村(Uncle John)主持，帶領孩子們活化知識，體驗在地文化。每集節目由一組來自城市及一組偏鄉小學學生組成，兩校互動中激盪出不同的火花。有孩子初次到東石鄉學習採蚵，驚呼連連；也有孩子第一次化身為小小空服員，以英語服務乘客。少年體驗隊之《小小遊學生》三月十日起，每週六晚間七點半於GOOD TV播出。打開課本走出教室 特色小學亮起來您知道台灣有專門學習武術的中小學嗎?您知道有一種老師稱為「大自然」嗎?當阿美文化與客家文化並存，可以發展出什麼樣的特色學校呢?台灣各地的偏遠學校有非常豐富的在地歷史、人文、產業《小小遊學生》透過都市學生到偏鄉學習，以「兩校互動」為基礎的體驗教育課程，讓體驗的學生和特色小學的孩子們彼此學習，激盪出不一樣的火花，形成一門饒富趣味及啟發性的節目。同時發掘偏鄉教育的特色，讓台灣的特色小學透過節目播出被看見。姜義村老師說，許多偏鄉小學都發展出很多有特色的教育內容，只是媒體很少報導，其他的學校也不會知道，這些教育資源沒有對外分享，實在很可惜。他說，「《小小遊學生》能帶著孩子從遊學課程中增廣見聞，從體驗活動中自我學習與成長，從經歷中得到真實的收穫與樂趣，越學越好學。」台東關山電光國小校長姚乃仁表示，「透過遊學，讓孩子在豐富的場域學習多元的文化、知識與技能，這是偏鄉學校所能呈現強大的教育力和生命張力。」讓夢想起飛 我是小小空服員位於桃園市大園區的陳康國小，學生們每天都能聽見飛機起、降的聲音。陳康國小校長王建興表示，「由於學校臨近桃園中正國際機場，因此格外重視培養每個孩子都有國際觀，特色課程從舞蹈、英文廣播、空服員情境教室等多元豐富的內容，就是期望提供孩子各自擁有不同的舞台發揮。｣當陳康國小的學生們換上量身訂製的空服員講起專業英語，來自台北民族國小小學生頻頻讚嘆﹕｢他們好專業、好厲害｣，實際學習課程後更說，｢以前都有出國過，但這次以空服員的角度學習怎麼服務旅客，怎麼進行出境通關證照查驗，以及體驗於機上服務乘客，才發現其實並不容易。｣位於嘉義的東石國小，擁有豐富的溼地生態與天然資源，因此該校特別規劃「認識自己的家鄉」課程，東石國小校長莊政道說，｢我看見來自城市的孩子，對於台灣沿海的豐富生態感到非常驚奇，更體驗到蚵農從採蚵到剖蚵，都是非常艱辛的工作，也體認到父母親的辛苦；對於我們東石鄉的孩子，則是學習如何當一個主人，帶大家認識環境、認識東石鄉！｣台北市三民國小的學生們，隨著《小小遊學生》來到了苗栗通霄的福興武術國中小學，進行兩天一夜的武術培訓。短短 2 天的時間雖無法熟練，但三民的孩子已從中體會到武術精神與態度，更寶貴的是，他們學習到「獨立自主」與「找出自信」！《小小遊學生》帶著孩子從體驗課程中，反思自己的生命，培養品格，姜義村老師說，「​​​​​​希望藉由《小小遊學生》的播出，讓教育不再是只坐在教室發現，也不是只有天龍國的觀點。從關懷自己的鄉土開始，串連全台學校的資源，相信生命會影響生命。」《小小遊學生》將於三月10日(六)19:30播出。歡迎透過GOOD TV頻道、GOOD TV官網、GOOD TV App 收看。更多精彩內容請參考GOOD TV官網 www.goodtv.tv《小小遊學生》精彩片花搶先看 http://www.goodtv.tv/vod/prog_id/955/get_vid/26112(蘇松濤報導)相關鏈接：http://www.goodtv.tv/vod/prog_id/955/get_vid/26112