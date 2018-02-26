【中央網路報】

UPS全球國際快遞服務拓展至124個國家與地區，提供客戶更早遞送的服務選項 • 即日起服務範圍遍及124個國家與地區• UPS服務升級據點包含巴西、印度和南韓等57個國家和地區• 五個新增全球快遞服務國家包括孟加拉和馬達加斯加• 依據不同目的地，在1-3個工作天內的上午10:30、中午 12:00 或下午 2:00 前保證準時送達服務UPS將全球國際快遞服務擴張至124個國家與地區，為更多地區的客戶提供更早的遞送選項，相較其他運輸業者，UPS提供午間快遞至更多國家和地區。UPS全球快遞服務依目的地不同，提供1-3個工作天內的上午10點半、中午或下午2點前的保證準時送達服務。在2017年，UPS快遞服務已在57個國家與地區新增7,000個郵遞區號。UPS國際總裁Jim Barber表示：「我們在國際上一致的價值主張在於提供強大的全球網絡和服務組合，並為買家和賣家在跨境貿易中建立無縫接軌的運送。透過最新的全球快遞系列服務升級，我們成為業界的領導者在124個國家和地區建立連結，串連全球近96%的GDP和93%的實質進口。」UPS台灣分公司總經理畢中偉表示：「光是2017上半年，台灣對孟加拉、巴西和巴基斯坦的出口貿易總值就成長了13億美元 ，這些國家都在全球快遞服務拓展的服務範圍之中。透過此次服務升級，台灣企業可享有更快速的遞送時間，並在全球市場中獲得更多競爭優勢。」一般公司選用UPS快遞服務，託運時間急迫的全球貨件；對產品保存期限較短 (如醫療保健的產品）的企業，可在這項服務的速度和可靠性中受益；而快速發展的高科技和零售業，也能因在供應鏈上獲得更多控制和靈活性而受惠。世界貿易組織的經濟學家預測，2017超出預期的貿易成長動能將延續到2018年，而UPS全球快遞服務能針對客戶重要的遞送需求提供更多選擇，幫助促進全球貿易成長。巴西是拉丁美洲擴大服務的10個國家之一，巴西為世界第八大經濟體，世界銀行指出，巴西出口額及進口額將分別達到2,170億美元及1,500億美元，工業製造和汽車業的客戶的關鍵零件遞送皆仰賴UPS全球快遞服務。與2016年相比，2017年進口到印度成長21％ - 接近420億美元，成長值來自於多種行業包括電子和工業機械，這些快速發展行業的企業，利用新擴展的快遞服務，可比以前更快收到訂單。在亞太地區，南韓是UPS快遞服務升級的14個國家之一。隨著南韓持續在汽車電子業引領潮流，UPS快遞服務擴展將使主要工業區的汽車零件製造商和批發商，能更快速地與供應鏈夥伴取得聯繫，進而提升競爭優勢。歐洲的客戶將可受惠於更快速託運到亞洲和拉丁美洲等經濟快速成長地區。UPS承諾於2019年前在歐洲網絡投入20億美元，此投資已使UPS得以於歐洲27個國家的350個城市中提供更快速的遞送服務。UPS全球快遞為UPS廣泛的快遞產品組合的其中一項服務，提供包括常規清關在內最國際化的保證準時送達選項。UPS快遞產品組合的包含下列服務：• UPS全球特急快遞：保證早上準時送達目的地，服務範圍涵蓋56個國家。• UPS全球快遞：保證中午前準時送達目的地，服務範圍涵蓋124個國家與地區。• UPS全球優捷快遞：保證於工作日結束前準時送達目的地，服務範圍涵蓋220 多個國家與地區。(蘇松濤報導)