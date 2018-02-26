旅行回憶完美復刻！Booking.com調查：六成台人透過旅行激發家居改造靈感中央網路報 (2018-02-26 16:09)
家居改造延續完美假期，入住獨特住宿最能激發設計靈感！
根據Booking.com調查指出，有七成（70%）的台灣旅客認為，透過度假更能鼓勵他們在家居裝潢上面發揮更多創意，更有近六成(59%)的台灣旅客會實際於旅程結束後付諸行動，期望透過將靈感應用於家居改造延續假期的歡樂時光。調查中也發現，有超過五成（51%）的台灣旅客認為，室內設計風格是預訂旅遊住宿時最大的考量，近三成（29%）的台灣旅客會因喜愛住宿的裝潢，而停留比預計更久的時間！
此外，在現今多元的住宿類型中，新型態的獨特住宿逐漸受到全球旅客的青睞，有六成（60%）的台灣旅客，會想把握機會入住獨特類型的住宿而非一般的傳統飯店，以獲得家居改造的靈感，以民宿度假屋類型(如小木屋、Villa、鄉村度假屋等)佔最多數。超過六成的台灣旅客（61%）更希望在假期間，透過入住不同於家中設計風格的住宿，讓身體和心靈都能短暫脫離原本的生活。
Booking.com 全球行銷總監 Pepijn Rijvers 表示：「不論是假期製造的回憶、買的東西，或是獲得的靈感，這些體驗都讓人永生難忘；而家居設計的熱情是沒有國界的，這些點子和靈感最佳的來源就是旅行時入住的住宿裝潢。Booking.com 提供超過 30 種不同的住宿類型──從民宿、公寓、B&B，到樹屋和冰屋應有盡有，這些包羅萬象的住宿能給旅客帶來豐富的度假體驗，還能啟發他們進行家居改造。」
輕鬆重溫度假氛圍！Booking.com攜手風格達人分享家居改造5撇步
針對喜愛家居改造的旅客，Booking.com推薦造訪芬蘭赫爾辛基、丹麥哥本哈根、荷蘭恩荷芬、奧地利格拉茲和義大利米蘭等城市註２，透過感受當地氛圍與文化，找尋絕佳的家居改造靈感。此外，Booking.com特地攜手風格達人－Will Taylor，提供旅客五個實用的室內裝潢小撇步，其中包括將度假紀念品融入家中擺設、以拍照或購買明信片的方式捕捉心儀的旅行元素，作為未來改造靈感、聰明選購具當地特色的商品、善用特色香氛蠟燭，透夠氣味回憶旅行的美好，以及找尋喜愛的假期色彩，動手油漆運用在家居創作中等方式，讓旅客能在美好假期過後，動手打造獨一無二的家居氛圍。
註1：此問卷調查由 Booking.com 進行，有 18,500 位受訪者（1,000+ 位來自英國、美國、巴西、中國、德國、義大利、西班牙、法國、印度、新加坡和俄羅斯，500+ 位來自澳洲、阿根廷、比利時、加拿大、丹麥、香港、克羅埃西亞、印尼、日本、墨西哥、紐西蘭、瑞典、泰國和台灣），受訪者於 2017 年 11 月在線上完成問卷。
註2：Booking.com 全球 237,264 位旅客在 1,021 個目的地中挑選出的前 5 個熱門地點。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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