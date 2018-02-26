【中央網路報】

Booking.com近期針對全球旅客進行調查，發現旅行不僅能充實心靈，還能透過入住超棒的住宿啟發美麗的家居改造靈感。(圖片由Booking.com提供)Booking.com攜手風格達人Will Taylor提供五個實用的室內裝潢小撇步，讓旅客在旅程後，還能透過家居改造延續美好的假期氛圍。(圖片由Booking.com提供)根據Booking.com公布的最新調查，有將近六成（59%）的台灣旅客在結束旅程後，會將假期中獲得的靈感實際應用於家中。(圖片由Booking.com提供)Booking.com調查數據顯示，有六成的台灣旅客，在假期時會入住獨特類型的民宿度假屋(如小木屋、Villa、鄉村度假屋等)，以獲得家居改造的靈感。(圖片由Booking.com提供) 旅行不僅能充實心靈，還能透過入住超棒的住宿啟發美麗的家居改造靈感，將旅行時的美好元素融入家中延續假期的歡樂回憶！Booking.com作為全球線上訂房領導品牌，近期針對全球旅客進行調查註1發現，有將近六成（59%）的台灣旅客在結束旅程後，會將假期中獲得的靈感實際應用於家中。超過六成(61%)的台灣旅客則會想在假期間前往不同的地點，透過入住和自家不同設計的住宿，讓身體和心靈都能短暫脫離原本的生活。Booking.com此次更與知名風格達人Will Taylor合作，提供五個家居改造撇步，讓旅客能在旅程結束後，輕鬆將美好的元素帶回家，重溫美好的假期回憶。家居改造延續完美假期，入住獨特住宿最能激發設計靈感！根據Booking.com調查指出，有七成（70%）的台灣旅客認為，透過度假更能鼓勵他們在家居裝潢上面發揮更多創意，更有近六成(59%)的台灣旅客會實際於旅程結束後付諸行動，期望透過將靈感應用於家居改造延續假期的歡樂時光。調查中也發現，有超過五成（51%）的台灣旅客認為，室內設計風格是預訂旅遊住宿時最大的考量，近三成（29%）的台灣旅客會因喜愛住宿的裝潢，而停留比預計更久的時間！此外，在現今多元的住宿類型中，新型態的獨特住宿逐漸受到全球旅客的青睞，有六成（60%）的台灣旅客，會想把握機會入住獨特類型的住宿而非一般的傳統飯店，以獲得家居改造的靈感，以民宿度假屋類型(如小木屋、Villa、鄉村度假屋等)佔最多數。超過六成的台灣旅客（61%）更希望在假期間，透過入住不同於家中設計風格的住宿，讓身體和心靈都能短暫脫離原本的生活。Booking.com 全球行銷總監 Pepijn Rijvers 表示：「不論是假期製造的回憶、買的東西，或是獲得的靈感，這些體驗都讓人永生難忘；而家居設計的熱情是沒有國界的，這些點子和靈感最佳的來源就是旅行時入住的住宿裝潢。Booking.com 提供超過 30 種不同的住宿類型──從民宿、公寓、B&B，到樹屋和冰屋應有盡有，這些包羅萬象的住宿能給旅客帶來豐富的度假體驗，還能啟發他們進行家居改造。」輕鬆重溫度假氛圍！Booking.com攜手風格達人分享家居改造5撇步針對喜愛家居改造的旅客，Booking.com推薦造訪芬蘭赫爾辛基、丹麥哥本哈根、荷蘭恩荷芬、奧地利格拉茲和義大利米蘭等城市註２，透過感受當地氛圍與文化，找尋絕佳的家居改造靈感。此外，Booking.com特地攜手風格達人－Will Taylor，提供旅客五個實用的室內裝潢小撇步，其中包括將度假紀念品融入家中擺設、以拍照或購買明信片的方式捕捉心儀的旅行元素，作為未來改造靈感、聰明選購具當地特色的商品、善用特色香氛蠟燭，透夠氣味回憶旅行的美好，以及找尋喜愛的假期色彩，動手油漆運用在家居創作中等方式，讓旅客能在美好假期過後，動手打造獨一無二的家居氛圍。註1：此問卷調查由 Booking.com 進行，有 18,500 位受訪者（1,000+ 位來自英國、美國、巴西、中國、德國、義大利、西班牙、法國、印度、新加坡和俄羅斯，500+ 位來自澳洲、阿根廷、比利時、加拿大、丹麥、香港、克羅埃西亞、印尼、日本、墨西哥、紐西蘭、瑞典、泰國和台灣），受訪者於 2017 年 11 月在線上完成問卷。註2：Booking.com 全球 237,264 位旅客在 1,021 個目的地中挑選出的前 5 個熱門地點。(蘇松濤報導)