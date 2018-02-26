BABY-G推出全新G-MS系列 優雅外型兼具多元機能中央網路報 (2018-02-26 16:14)
BABY-G全新G-MS系列在錶盤零件、錶殼及錶扣皆使用金屬材質設計，指針中央的齒輪造型提升了錶款的設計感，提供了迷人的黑X玫瑰金、黑X金及白X玫瑰金三種配色選擇，不論是正式服裝或休閒風格造型都能輕易搭配，G-MS絕對是現代都會女性的完美之選。在功能上，全系列具備雙錶盤世界時間，在9點鐘方向的錶眼可顯示另一個時區的當地時間，其他功能包含防水100米、鬧鈴、倒數計時、碼錶設定…等功能，為現今忙碌的都會女性帶來絕佳便利性，優雅簡約的外觀設計亦提供了完美的穿搭選擇。
更多商品訊息請至 http://baby-g.tw查詢或電洽0800-686-899。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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