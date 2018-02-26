【中央網路報】

BABY-G推出全新G-MS系列 優雅外型兼具多元機能MSG-400G-1A1建議售價NT$ 5,500 (左)、MSG-400G-1A2建議售價NT$ 5,500 (右)9點鐘方向的第二時區錶眼 BABY-G以獨創設計與豐富繽紛的色彩讓女孩能夠透過錶款及穿搭展現屬於自己獨一無二的樣貌，伴隨女孩長大後，BABY-G推出帶點成熟感的G-MS系列，此系列以金屬材質混搭樹脂為特色，為簡約外型的錶款增添了璀璨耀眼的魅力。BABY-G全新G-MS系列在錶盤零件、錶殼及錶扣皆使用金屬材質設計，指針中央的齒輪造型提升了錶款的設計感，提供了迷人的黑X玫瑰金、黑X金及白X玫瑰金三種配色選擇，不論是正式服裝或休閒風格造型都能輕易搭配，G-MS絕對是現代都會女性的完美之選。在功能上，全系列具備雙錶盤世界時間，在9點鐘方向的錶眼可顯示另一個時區的當地時間，其他功能包含防水100米、鬧鈴、倒數計時、碼錶設定…等功能，為現今忙碌的都會女性帶來絕佳便利性，優雅簡約的外觀設計亦提供了完美的穿搭選擇。更多商品訊息請至 http://baby-g.tw查詢或電洽0800-686-899。(蘇松濤報導)