2018年2月26日15時20分，2018權健體育壯行會在江蘇鹽城權健國際會議中心隆重舉行。權健俱樂部男足一線隊5名內援楊旭、宋博軒、文俊傑、劉逸、劉越正式亮相，同時女足一線隊的內外援也同時與媒體見面。壯行會上，現場主持人也透露，權健俱樂部會在夏季轉會上有大手筆的動作。

權健集團董事長、天津權健足球俱樂部總經理、大連權健足球俱樂部總經理束昱輝，天津市體育局副局長王路華，天津市河西區區委副書記賀亦農，天津市河西區副區長李龍、天津市河西區金融辦主任李長軍、天津市河西區體育局局長沙元軍、天津市河西區發改委主任蔡寧、天津市河西區區委辦幹部范佳南，天津市足球運動管理中心主任崇勇，天津市海河教育園體育運動中心主任張仲權，大連市體育局副局長單吉仁，大連市足球協會秘書長郭軍，央視對話欄目主持人、中國社會福利基金會理事、鴻基金髮起人陳偉鴻，奧運冠軍錢紅、王麗萍、鄧琳琳、王鑫、何衝天津權健乒乓球俱樂部總教練馬文革，球員馬特、程靖淇、房胤池、劉丁碩共同出席活動。

壯行會上，權健男足與女足的新援完成了華麗亮相。國內頂級中鋒楊旭，多次入選國青隊的后腰中後衛文俊傑，后腰劉逸，邊後衛劉越，邊路快馬、回歸故里為家鄉效力的宋博軒以及女足新援有「小快刀」之稱的天津籍國腳王珊珊，U20國門小將梁佳卉，U19國家隊隊員李曏，強力外援索里紛紛登台與大家見面。其中，文俊傑與宋博軒作為新援代表發表了講話，共同表示為能加入天津權健足球隊感到非常榮幸，感謝束昱輝董事長及俱樂部的信任，一定發揮出最佳狀態，幫助球隊取得更好的成績。

男足、女足新援亮相、講話之後，天津市足球運動管理中心主任崇勇與大連市足球協會秘書長郭軍分別為天津權健足球隊和大連權健足球隊發放獎金，以表彰兩隊在2017年取得的驕人成績。天津權健足球俱樂部隊長張鷺、權健女足主帥法利德、隊長李東娜分別領取了天津權健足球隊2017賽季亞冠資格獎300萬元、大連權健足球隊2017賽季衛冕聯賽冠軍獎100萬元、大連權健足球隊2017賽季超級杯奪冠獎100萬元。

天津權健足球隊隊長張鷺代表球隊發表了講話，張鷺表示，天津權健足球隊在2017賽季取得令人滿意的成績，離不開束昱輝董事長的鼎力支持與俱樂部教練組、工作人員的傾情付出。2018賽季，新的挑戰即將到來，天津權健足球隊將繼續懷揣「敢為天津贏天下」的豪情，不驕不躁，繼續努力，爭取更好的成績，為天津人民帶來更多快樂。

大連權健足球隊隊長李冬娜代表球隊發表講話，李冬娜表示，2018賽季征戰在即，大連權健女足的姑娘們定會發揚永不言敗的女足精神，團結一致、作風頑強，將振興女足當作自己的使命，爭取更好的成績，為中國女足輸送給多的人才，幫助中國女足取得更好的成績與更多的榮譽。

權健集團董事長束昱輝作為權健體育的締造者，以一顆赤誠之心全情投入，熱身致力於體育事業的發展，竭盡全力為助力體育強國夢貢獻自己的力量。壯行會上，束昱輝董事長髮表了講話，束董表示，黨的十九大報告中明確提出加快推進體育強國建設，這是一個振奮人心的好消息，更是加快推進體育強國建設的進軍令。權健將搶抓機遇、趁勢而上、奮發有為，開拓屬於中國體育的全新篇章。

2018年，我們希望通過更大的努力，來回饋球迷、回報社會。同時，希望社會各界繼續支持和鼓勵我們，權健所有將士必將蓄力出發，深耕戰場，一如既往、勇往直前，不斷為中國體育事業的發展貢獻力量。

隨後，天津權健乒乓球隊總教練馬文革贈送給天津權健足球隊主教練保羅-索薩一副寫著「權健必勝」的乒乓球拍並送上祝福，馬文革表示，作為權健體育大家庭的新成員，希望這塊「權健必勝」球板，給天津權健足球隊和保羅-索薩教練帶來好運，同時也希望權健足球隊在亞冠賽場上為中國足球爭光，更希望他們把國球的榮耀傳承發揚下去，為中國體育事業做出給貢獻。保羅-索薩也表達了對新賽季的期望，他表示，感謝束昱輝董事長的鼎力支持與信任，作為球隊的主帥，一定不辜負束董與球迷的期待，必將帶領球隊在新的賽季取得成績上的突破，走上新的高峰。

隨後，天津體育局領導王路華、天津市河西區區委副書記賀亦農、大連市體育局副局長單吉仁發表了講話，表達了對權健體育的美好期望，感謝權健為體育事業所做出的貢獻，希望通過各方的共同努力，共同推動體育事業的發展，同時希望權健體育在新的一年中樹立更高標準，追求更高水平，再接再厲、勇攀高峰，不斷創造更加優異的成績，為推動體育事業的發展做出新的貢獻。

最後，在權健隊歌《為夢出發》的歌聲中，全體權健體育人齊聚舞台，天津球迷協會會長王津洲作為球迷代表贈送給天津權健男足主帥保羅-索薩一件特別的禮物——全體助威團簽名的戰旗，同時為天津權健男足亞冠之旅鼓勁，併為權健大體育鼓勁。（於靜）