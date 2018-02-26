《絕地求生》總銷量超過3000萬份，但PC版日活躍玩家數卻在下降。據Steam Chart網站最新統計，《絕地求生》近30天來少了大約10.17%的玩家，這是該作發售以來出現的首次玩家人數負增長，這個數據同時由SteamSpy網站進過行二次確認。

上個月就有網友依據Steamspy數據進行非正式的粗略統計，《絕地求生》已經失去了43%～46%北美地區的上線玩家數。

至於人數下降的原因，除了外掛作弊情況泛濫外，還有一部分原因是由於遊戲bug未能得到及時修復，「缺乏基礎功能」等等。

不過，騰訊強調《絕地求生》國服將對外掛零容忍，正式上線后，《絕地求生》日活有望實現進一步飛躍。