《無主之地2》瘋子和莉莉絲手辦曝光 製作精美價格良心北京新浪網 (2018-02-26 16:08)
？ ？近日，著名手辦廠商麥克法蘭宣布推出《無主之地2》新手辦——瘋子Krieg和莉莉絲，製作精良，售價19.99美元。感興趣的小夥伴千萬不要錯過嘍！
？ ？這兩款手辦製作非常精美，武器、服裝等細節處理的非常好，完美還原。據悉，手辦將於2018年7月正式發售。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
lenser 頭燈．紅光 頭燈．SPARK 頭燈．led 車頭燈．iphone5 頭燈．晶冠 頭燈．車頭燈．頭燈燈泡．自動 頭燈．CREE 頭燈．Q5 頭燈．雙頭燈．犀牛 頭燈．Bright 頭燈．HENGWEI 頭燈．3w led 頭燈．變焦 頭燈．頭燈 PETZL．12W LED 頭燈．充電 頭燈．KINYO 頭燈．特林 頭燈．1w 頭燈．CREE T6 頭燈．MAXTIM 頭燈．潛水頭燈．樂高 頭燈．series 頭燈．led 頭燈．SUPER 頭燈
全軍出擊pc版電腦版下載 pc版安裝說明【北京新浪網】
《龍珠超》動畫129文字預告 吉連打出猛擊，悟空危險了【北京新浪網】
精益求精的金字招牌 這10家開發商很少推出雷作【北京新浪網】
《龍珠超》129集情報：悟空突破極限，掌握自在極意功【北京新浪網】
《舌尖上的中國3》給痛風患者煲雞湯 遭醫學專家批評【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》