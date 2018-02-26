？ ？近日，著名手辦廠商麥克法蘭宣布推出《無主之地2》新手辦——瘋子Krieg和莉莉絲，製作精良，售價19.99美元。感興趣的小夥伴千萬不要錯過嘍！

？ ？這兩款手辦製作非常精美，武器、服裝等細節處理的非常好，完美還原。據悉，手辦將於2018年7月正式發售。