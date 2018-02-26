在他曬出這張照片之後不少玩家建議說如果能玩最好了，不能玩就買個新的然後把這個手柄的白色面板換上去。也有玩家表示這樣的手柄拿來玩《輻射4》肯定相當完美。的確，這樣經過真實的災難洗禮的出來的效果是什麼都無法複製的。

好在後續這位玩家表示手柄完全可以玩，看來質量真是不錯。