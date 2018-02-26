趣聞：全球獨一無二的Xbox手柄誕生！原廠都無法復刻北京新浪網 (2018-02-26 16:08)
在他曬出這張照片之後不少玩家建議說如果能玩最好了，不能玩就買個新的然後把這個手柄的白色面板換上去。也有玩家表示這樣的手柄拿來玩《輻射4》肯定相當完美。的確，這樣經過真實的災難洗禮的出來的效果是什麼都無法複製的。
好在後續這位玩家表示手柄完全可以玩，看來質量真是不錯。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
lenser 頭燈．紅光 頭燈．SPARK 頭燈．led 車頭燈．iphone5 頭燈．晶冠 頭燈．車頭燈．頭燈燈泡．自動 頭燈．CREE 頭燈．Q5 頭燈．雙頭燈．犀牛 頭燈．Bright 頭燈．HENGWEI 頭燈．3w led 頭燈．變焦 頭燈．頭燈 PETZL．12W LED 頭燈．充電 頭燈．KINYO 頭燈．特林 頭燈．1w 頭燈．CREE T6 頭燈．MAXTIM 頭燈．潛水頭燈．樂高 頭燈．series 頭燈．led 頭燈．SUPER 頭燈
全軍出擊pc版電腦版下載 pc版安裝說明【北京新浪網】
《龍珠超》動畫129文字預告 吉連打出猛擊，悟空危險了【北京新浪網】
精益求精的金字招牌 這10家開發商很少推出雷作【北京新浪網】
《龍珠超》129集情報：悟空突破極限，掌握自在極意功【北京新浪網】
《舌尖上的中國3》給痛風患者煲雞湯 遭醫學專家批評【北京新浪網】