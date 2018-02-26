中新網2月26日電 據「中央社」報導，印度尼西亞執政黨民主奮鬥黨主席、前總統梅加瓦蒂近日宣布，民主奮鬥黨再度推舉總統佐科代表該党參加2019年總統選舉。

報導稱，梅加瓦蒂日前在巴厘島參加第三屆民主奮鬥黨全國工作會議時宣布上述消息，由民主奮鬥黨幹部阿農(Pramono Anung)通過社交網站公佈。

資料圖：印尼總統佐科。

阿農稱，民主奮鬥黨召開第三屆全國工作會議時通過表決，推舉佐科成為民主奮鬥黨2019至2024年任期的總統選舉參選人，希望佐科獲得全國人民的支持，贏得選舉。

佐科自2014年就任印尼總統以來，力推改革肅貪，推動多項大型基礎建設，並推出16套經濟振興方案，鬆綁投資限制，提振印尼經濟發展。他的親民樸實的作風也獲得民政好評。

根據印度尼西亞選舉法規，政黨或政黨聯盟必須獲得至少25%選票或20%國會席次，才有資格提名正副總統候選人。因此，政黨之間彼此結盟，共同推舉一組正副總統候選人角逐大選已成常態。外界把將於2019年4月登場的國會選舉視為7月總統選舉的前哨戰。