新華社多哈２月２５日電（記者楊元勇）卡達國防部２５日發表聲明說，英國兩艘軍艦已抵達卡達，即將與卡達海軍舉行共同訓練。

聲明中說，即將開始的共同訓練是卡英兩國軍事合作的一部分，旨在加強雙方在打擊恐怖主義、極端主義領域的合作。卡方未向記者透露此次共同訓練的具體時間和地點。

在沙烏地阿拉伯等國與卡達斷交引發海灣危機后，卡達加快了軍購步伐。２０１７年１２月，卡達與英國簽訂總價值超過８０億美元的軍購協議，向英國採購「颱風」戰鬥機。雙方還簽訂人員培訓協議，成立由兩國軍人組成的混編分隊，共同訓練和執行任務，以提升卡達軍事人員的技戰術水平，確保２０２２年卡達世界杯賽事期間的空中安全。卡達去年還分別與美國和法國簽訂了軍購協議。

去年６月，沙特、阿聯酋、巴林和埃及四國以卡達「支持恐怖主義」和「破壞地區安全」為由，宣布與卡達斷交，並對卡達實施禁運和封鎖。沙特等四國還通過科威特向卡達轉交旨在解決危機的１３點要求文件，但卡達以這些要求侵犯主權為由斷然拒絕執行。此後，卡達和沙特競相與西方國家簽訂軍購協議。