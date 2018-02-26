中新網2月26日電 據韓媒報導，近日，反性騷擾運動「我也是」(MeToo)延燒到了韓國文藝界。目前，韓國警方以著名人士為主，已經受理15起性騷擾案件。

據報導，韓國警察廳廳長李哲聖26日表示，目前正以著名人士為主，查看15名涉案人性騷擾情況，其中包括已開始正式調查的3起案件和考慮申請逮捕令的1起案件。

警方計劃，除了接到舉報的案件之外，還將通過社交網路(SNS)，梳理被揭發的性騷擾醜聞、媒體報導、相關舉報等，將在了解具體情況后研討調查方案。

李哲聖表示，即便是現實中受處罰可能性較低的案件，也考慮為防止類似情況再次出現，聽取受害人闡述，然後通過司法途徑處理涉案人。

據媒體此前報導，韓國女性家庭部23日表示，將趁著性醜聞揭發運動如火如荼之機，加緊與行政安全部、雇傭勞動部、文化體育觀光部等部委協商剷除潛藏於社會各界的性犯罪，爭取3月份出台防治文藝界性侵害、性騷擾問題的綜合舉措。

據悉，韓國女性家庭部已表示27日出台公共機構性暴力防治對策。