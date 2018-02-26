記者許素蘭／苗栗報導

二０一八苗栗（火旁）龍活動「祥龍點睛」昨天在玉清宮廣場舉行，由苗栗市長邱炳坤等人為九尾祥龍開光點睛，開光後的祥龍如神靈降於龍身，九尾祥龍同時舞動，猶如神龍下凡，神靈活現，氣勢磅礡，也為（火旁）龍系列活動正式揭開序幕。

苗栗（火旁）龍活動每年於農曆正月初九玉皇上帝壽誕日當天上午在玉清宮舉行，依照客家傳統科儀，向玉清宮主神關聖帝君上奏表章後，取雞血及硃砂，為祥龍開光點睛。

在開光點睛後，現場祥龍也排成龍門陣，讓民眾穿龍門得好運，而穿過龍門的朋友，可領取蒸籠富貴米，象徵新的一年能夠蒸蒸日上，富貴連年。不少民眾遠從外地趕到苗栗體驗，希望求得新的一年的好運氣。

隨後由客家龍競技登場，苗栗市公所表示，舞龍競技今年別出心裁，不僅獎勵龍隊針對客家糊龍特色，保留客家龍大頭、捲尾的特色，也鼓勵龍隊練習傳統套路，將新舊套路融合，呈現苗栗客家龍的獨有特色。

昨天有九尾祥龍參賽，其中聯合大學土木與防災工程學系的男生龍隊，以及文化觀光產業學系的女生龍隊，一出場便獲得許多民眾的喝采，為這兩尾傳承苗栗（火旁）龍文化的學生龍隊鼓勵打氣。

而去年獲得冠軍的福苗龍藝今年有備而來，使用全身客家花布的大紅祥龍挑戰其他龍隊，非常吸睛。已經沉寂六年的鶴舞龍藝今年重出江湖，再登場果然氣勢驚人，這屆最長的十三節大龍虎虎生風，尖牙大嘴十分霸氣。除此之外也是傳統勁旅的禾豐龍藝也重披戰袍，螢光黃與黑色的龍身搭配，充滿年輕糊龍師傅的創意與創新。

還有由嘉盛庄龍隊重新組成的尚好龍隊、苗栗龍藝、金環祥龍隊、俐興祥龍隊等也一一登場，各個龍隊經歷年年的競賽，各自發展出獨有特色，現場民眾不斷鼓掌叫好。現場也進行苗栗（火旁）龍官官方臉書直播，讓無法到場的民眾也能欣賞比賽，並創造數萬瀏覽人次，比賽現場與網路平台上都氣氛熱絡，成功為二０一八苗栗（火旁）龍打響第一炮。

適逢苗栗（火旁）龍廿週年，舞龍競技除了排出七位評審的高規格評分標準，獎金也加碼。經過激烈的競比，「禾豐龍藝」獲金質獎，獎金五萬元；「鶴舞龍藝、苗栗火旁龍協會福苗龍藝」獲銀質獎，獎金四萬元；「尚好龍隊、苗栗龍藝、聯合大學土木學系龍隊」獲銅質獎，獎金三萬二千元。另所有參加競技的龍隊皆獲得客家精神獎，奬金二萬元。