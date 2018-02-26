2018彰化燈會 全國花燈競賽191件作品維妙維肖台灣好新聞報 (2018-02-26 12:49)
記者鄧富珍／彰化報導
已連續舉辦第12年的彰化燈會系列活動，即日起至3月17日在彰化藝術館隆重登場，每年超過10餘萬人次到場賞燈，品嚐彰化小吃美食、旅遊，為觀光消費帶來相當多的助益，也帶動彰化文化觀光產業發展。系列活動之一的全國花燈競賽，今年有來自全國各級機關學校暨團體共約191件花燈作品參賽，作品多元精美，維妙維肖。
今年燈會主燈主題名稱為【吉祥如意 狗來富】總高6公尺，主燈以戊戌年值年生肖【狗】、自古以來狗是人們最忠實的朋友，設計以【金狗聚財】為主角，站在象徵吉祥的如意之上，配以象徵財富的元寶古錢，構成一組新春賀喜，財源廣進的主燈。
主燈點燈晚會27日晚間舉行，3/2元宵節聯歡晚會活動，下午4時起發送小提燈及摸彩券，送完為止；晚上6點起舞蹈表演，邀請藝人梁心頤、秀蘭瑪雅、劉銘峰及童立安現場與民眾同歡，另有猜燈謎、摸彩，獎品豐富。
市長邱建富強調，要看花燈，到彰化藝術館，保證讓您驚艷，各式各樣的花燈，絕不輸給其他縣市，歡迎彰化鄉親及全國民眾共襄盛舉；至於元宵節聯歡晚會活動則在彰化火車站前舉行。相關活動訊息請洽彰化市公所網站查詢：http：//www.changhua.gov.tw。
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